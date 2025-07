Boban dočekao veliko pojačanje i oduševio potezom na aerodromu!

Scott Mckenna, 28-godišnji škotski reprezentativac sa 42 službena nastupa za Škotsku uz 1 gol, u utorak predvečer stigao je u Zagreb, gdje bi nakon liječničkog pregleda trebao potpisati ugovor s Dinamom. McKenna, stoper po vokaciji u igri, dolazi iz španjolskog Las Palmasa bez odštete, s obzirom na to da mu je ugovor sadržavao klauzulu prema kojoj može napustiti klub u slučaju ispadanja iz lige, što se i dogodilo protekle sezone.

Na zagrebačkom aerodromu Franjo Tuđman dočekali su ga predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban i Goran Vlaović, savjetnik u omladinskoj školi kluba. McKenna je na dolasku bio u pratnji oca i menadžera, a nakon srdačnog pozdrava s Bobanom zajedno su se uputili prema gradu, najvjerojatnije prema Maksimiru. Boban je oduševio jednim potezom Mckennu. Naime, ponudio mu se da mu gura kofer i inzistirao na tome. Neće to napraviti svatko, ali Boban nije bilo tko. Ovim je potezom dao do znanja koliko ga cijeni i koliko je, u biti, prizeman i normalan tip, a samim dolaskom na aerodrom koliko mu je stalo do toga što je došao u Dinamo.

Ni Boban ni McKenna nisu davali izjave za medije, budući da transfer još nije službeno dovršen i čeka se završetak liječničkih pregleda. McKenna bi trebao u Dinamovoj obrani činiti par s Rodrigom Guthom Dominguezom. Uz njih, u klub su već stigli i bočni igrači Valinčić i Vinlof, što upućuje na to da je Boban odlučio potpuno rekonstruirati obranu uoči nove sezone. Scott Mckenna je bio standardni član početne postave Škotske sve do prošle sezone, a iako se još uvijek nalazi na popisima izbornika, sada češće ulazi s klupe. Karijeru je započeo u Aberdeenu, a 2020. godine prešao je u Nottingham Forest za 3,3 milijuna eura. Sve u svemu, radi se o kvalitetnom stoperu.