Zvijezda Premier lige podivljala na svog trenera i najavila mogući odlazak iz kluba

Najbolji igrač Liverpoola i ponajbolji igrač Premier lige posljednjih nekoliko godina, Mohamed Salah, nije mogao sakriti svoje razočaranje nakon utakmice protiv Leedsa u kojoj je Liverpool vodio s dva gola razlike prije nego li je ispustio prednost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Salah je taj dvoboj odgledao s klupe, no to je već treća utakmica u nizu koju Egipćanin počinje na klupi. Nakon utakmice izjavio je kako je mala vjerojatnost da će karijeru završiti u klubu s kojim je podigao Ligu prvaka i kojem je donio prvi naslov prvaka Engleske nakon 30 godina.

„Jako, jako sam razočaran. Toliko sam dao ovom klubu. Svi to mogu vidjeti kroz godine, a posebno prošle sezone. Čini mi se kao da sam klubu ‘žrtveno janje’. Tako se osjećam. Vrlo je jasno da netko želi da ja snosim svu krivnju“, rekao je nakon utakmice isfrustrirani Salah.

Unatoč tome što je prošle sezone osvojio Premier ligu, Liverpool se ove sezone muči nakon sezone u kojoj je potrošio više od 400 milijuna eura na pojačanja i trenutačno je osmi, deset bodova iza vodećeg Arsenala, a Salah, koji je prošle sezone zabio 34 pogotka u svim natjecanjima, ove je sezone postigao samo četiri pogotka u 13 ligaških nastupa.

O narušenom odnosu sa Slotom rekao je:

„Mnogo sam puta rekao da imamo dobar odnos, a onda odjednom toga više nema. Ne znam zašto. To mi nije prihvatljivo. Ne znam zašto se to uvijek događa meni. Ne razumijem. Da sam negdje drugdje, klub bi zaštitio svog igrača. Ne znam zašto sam sada u toj situaciji, ali tako to vidim. Toliko sam toga napravio za ovaj klub da zaslužujem poštovanje i ne moram se svaki dan boriti za svoju poziciju jer sam je zaslužio“, rekao je Salah prije nego li se usporedio s jednom drugom zvijezdom Premier lige:

🚨💣 BREAKING! Mo Salah: “I had a good relationship with the manager. All of a sudden we don't have any relationship”.



“I don't know why. It seems to me that someone doesn't want me in the club”. pic.twitter.com/PRvco1UKuN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2025

„Rekao bih da, otkako sam došao u Premier ligu, nitko nije zabio više golova od mene, ni asistirao. Sjećam se kad Harry Kane neko vrijeme nije zabijao — deset utakmica — pa je dao jedan, dva gola. Svi u medijima su govorili: ‘Ma Harry će opet zabijati.’ Kad je riječ o Mohamedu — onda mora na klupu“, zaključio je ljutiti Salah.

Salah je u Premier ligi odigrao 314 nastupa i pet puta bio najbolji strijelac lige. Za Liverpool je odigrao 420 utakmica zabivši 250 pogodaka, a sada se izgleda bliži kraj:

„Imao sam sastanak s trenerom. Zna kako se osjećam. Mislio sam da ću ovdje obnoviti ugovor i završiti karijeru, ali to očito nije plan. Klub mi je ovog ljeta mnogo toga obećao, a zasad sam tri utakmice na klupi. Sve što mogu reći jest — držite se obećanja.“

Liverpool u utorak igra protiv Intera u Ligi prvaka, a zatim u subotu dočekuje Brighton. Salah će se reprezentaciji pridružiti za tjedan dana, uoči Afričkog kupa nacija u Maroku.

„Bit ću na Anfieldu, oprostiti se s navijačima i onda idem na AFCON. Ne znam što će se dogoditi dok sam tamo.“

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Tuchel o skupini s Vatrenima: 'Čeka nas teško otvaranje protiv Hrvatske'