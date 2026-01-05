FREEMAIL
Marija Šerifović o fenomenu Jakova Jozinovića: 'Veseli me što su klinci izabrali to, a ne...'

Foto: Pixsell

Jakov već intenzivno radi na novim pjesmama koje će premijerno izvesti pred beogradskom publikom

5.1.2026.
19:47
Hot.hr
Pixsell
Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović (20) nastavlja nizati uspjehe izvan granica Hrvatske, a njegova popularnost u susjednoj Srbiji dosegnula je vrhunac. Nakon što je u rekordnom roku rasprodao čak tri koncerta u beogradskom Sava Centru, najavio je još dva nastupa. Svaki novoobjavljeni datum pratio je isti prizor: višesatni redovi ispred blagajni i ulaznice koje su planule za svega 20-ak minuta.Gotovo cijela estrada komentirala je uspjeh koji je Jakov Jozinović postigao takoreći „preko noći“, u trenutku kada još nije imao nijednu vlastitu pjesmu, a svoje je mišljenje sada iznijela i Marija Šerifović (41), jedna od najcjenjenijih srpskih pjevačica.

Na pitanje što misli o fenomenu Jakova Jozinovića, Marija Šerifović odgovorila je bez zadrške:

"Ne mislim ništa", no ubrzo je ipak pojasnila svoj stav. "Zapravo imam samo jedno mišljenje. Drago mi je što mladi ljudi, koji očito nisu imali svog idola, pronalaze uzor u nekome tko pjeva glazbu nas izvođača koji smo 40, 50 ili 60 plus, koji smo postavili temelje te lijepe glazbe. Veseli me što su klinci izabrali to, a ne 'brate droga, k**ve, ovo-ono'" kazala je Šerifović, a piše Telegraf.rs.

Jakov već intenzivno radi na novim pjesmama koje će premijerno izvesti pred beogradskom publikom.

Marija šerifovićJakov JozinovićPjevači
komentara
