Ivan Rakitić dolazi u Hajduk Split - tvrdi to najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano. Talijan s jako dobrim informacijama ponoćnom je objavom na X profilu zagolicao maštu navijača Bijelih objavivši kako je Raketa raskinuo sa Saudijcima i krenuo u napad na Europu, a vrlo brzo nakon toga plasirao je novu objavu - "here we go".

Prema Romanu, Rakitić je potpisao za Hajduk dvogodišnji ugovor do lipnja 2026. godine, a razlog dolaska, odnosno ono što je napravilo razliku, navodi se u objavi Fabrizija Romana, je sportski direktor Kalinić, Perišić kao suigrač i Gattuso kao trener.

Okrenuli smo broj legende Hajduka Zorana Vulića, bivšeg trenera splitskog kluba u pet mandata (tri prava po Zoranovom, dva su bila prekratka), stručnjaka čije ime stoji u povijesti kluba s Poljuda, čovjeka koji je Perišića 2006. uveo u prvu momčad kad je imao Perija samo 17, kako nam je svojedobno otkrio Zoran.

Vulić je kao nogometaš i reprezentativac propale Jugoslavije bio dio generacije Hajduka s kojom se u Splitu posebno diče, one od 1979. do 1988., prije nego što je otišao put Mallorce, pa Nantesa, a onda se 1993. ponovno vratio u Split i u Hajduku igrao do 1995.

Foto: Pixsell

Za reprezentaciju Hrvatske Vulić je odigrao tri susreta, a posebno se ponosi onim protiv SAD-a, povijesnim, prvim za reprezentaciju Hrvatske ikad 1990. S tim se jako Zoran ponosi, jer je nezaboravno za njega i čitavu njegovu obitelj bilo slušati hrvatsku himnu i nositi hrvatski dres, u trenucima kad to i nije bilo baš lako, jer je bilo predvječerje rata protiv onih kojima je sve hrvatsko smetalo.

Vulić je tada jedini došao igrati za Hrvatsku iz tadašnje reprezentacije Jugoslavije.

Bilo je ponosno, bilo je lijepo i bilo je povijesno. Drago je Zoranu da je i pokojni otac Ante 1953. igrao za Hrvatsku protiv Indonezije i tako se nastavila obiteljska Vulićevska tradicija igranja za Hrvatsku. Žarko bi htio da se taj hrvatski štih, reprezentativni, slavni, prebaci i na njegov Hajduk. Jer, Rakitić je veliko nogometno opjevano reprezentativno ime.

"Svaka je riječ suvišna kad pričamo o Rakitiću. Znamo kakav je kvalitet, što je donio Hrvatskoj, o kakvom se igraču radi. Znamo što on općenito znači za mlade momke u Hajduku, što bi značio. To bi bio ogroman plus, velika stvar za Hajduk poput zvonika Sv. Duje. Ali, još to nije službeno, pa se ne bih zanosio. Dok nije službeno, ne treba skakati pred rudo", oprezan je Zoran Vulić...

"Pričalo se puno o Džeki, pa o ovome, pa o onome i onda ništa od ničeg, onda pričamo uzalud, a ja to ne volim. Volio bih da se to dogodi, bila bi to velika stvar za cjelokupni hrvatski nogomet, za čitav HNL", dodaje Šjor Zoke.

Spomenuli smo mu kako Fabrizio Romano ima pouzdane informacije...

"Dobro, pisao je i o dolasku Džeke u Hajduk, pa je falio. Ne želim reći da je nepouzdan, ali budimo oprezni dok ne bude službeno".

U Splitu se zazivaju mladi igrači u Hajduku u novoj sezoni uz iskusne provjerene vedete poput Livaje, Perišića, Rakitića...

"Hajduk se povijesno hranio od svojih mladih igrača. Gledajte samo posljednjih pet transfera kluba zadnjih godina, sve su to djeca kluba, dica Hajduka. Oni hrane iskusnije igrače, kad pogledate. Taj transfer Vuškovića ako se ne varam. Hajduk živi od mladi igrača, ne samo Hajduk nego kompletan HNL. Uvijek sam pobornik mladih igrača i pravih pojačanja za klub. Vidjet ćemo sve", zaključio je Zoran Vulić.

