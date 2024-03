Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, jučer je objavio popis hrvatskih reprezentativaca za turnir W Cup u Abu Dhabiju. Hrvatska će polufinale turnira igrati protiv Tunisa 22. ožujka. U drugom polufinalu sastaju se Egipat i Novi Zeland. Dalić je za ovu akciju pozvao 25 igrača te je uputio šest pretpoziva - Borni Barišiću, Duji Ćaletu-Caru, Luki Sučiću, Marcu Pašaliću, Nikoli Mori i Niki Kristianu Siguru. Okupljanje hrvatskih reprezentativaca zakazan je 18. ožujka u Zagrebu. Utakmica za treće mjesto igra se 25. ožujka, a finale je dan kasnije.

Perišić u šestom mjesecu oporavka

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jučer smo se čuli sa Zoranom Vulićem kako bi nam prokomentirao ždrijeb polufinala Kupa Hrvatske Hajduk - Dinamo na Poljudu, ali i ostale nogometne aktualnosti. OVDJE možete pročitati taj intervju.

Jedno pitanje je Zoranu bilo upućeno i o Ivanu Perišiću kojeg je Dalić pozvao, unatoč tome što neće moći igrati jer se još oporavlja od ozljede. Na Perišića se računa za Euro, ali računa se na spremnog i zdravog Perišića. Pozdravljamo odluku Zlatka Dalića.

Foto: Profimedia

Oporavak Perišića ušao je u šesti mjesec, liječnici redovito za ovakvu vrst ozljede predviđaju najmanje sedam mjeseci. U takvom raspletu Perišića na travnjaku nećemo vidjeti prije početka svibnja, ali svaki je oporavak individualni. Neke prognoze spominju travanj, ali Ivan Perišić ne želi žuriti, da ne bi bilo nismo znali, da nešto ne pođe po zlu.

Vulić uveo Perišića u prvu momčad Hajduka kad je Ivan imao 17.

Zoran Vulić jako dobro poznaje Ivana Perišića i zna o kakvom se igraču i, prije svega, karakteru radi. Još tamo 2006., za vrijeme svog četvrtog trenerskog mandata na klupi Hajduka od njih ukupno 5 službenih (dva su bila jako kratka), uveo je Periju u prvu momčad Bijelih, iako je Ivan tada imao tek 17 godina. Svojedobno nam je nešto ispričao o Ivanu...

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

"Davno sam ga uveo u prvu momčad. S Ivanom sam radio već kad je on, ispričao sam vam već to, ne znam koliko je imao - 12 ili 14 godina. Bio sam mu u to vrijeme kao otac, mogu to slobodno reći. Poveo sam ga i na pripreme prve momčadi Hajduka. To je jedan od rijetkih primjera gdje kadeta povedete na pripreme prve momčadi. Većinom to radite s juniorima. No, kao trener Hajduka, u tom trenutku, ja sam poveo njega i Strinića. Oboje su došli u reprezentaciju i okitili se medaljom, na SP-u 2018. u Rusiji, srebrom zajedno u momčadi, a Ivan još i broncom u Katru, te srebrom na Final Fouru Lige nacija. Kad se Ivan Perišić skine, vi na njegovom tijelu vidite svaki mišić. On je jedan od rijetkih pravih primjera kako treba izgledati jedan profesionalac, nogometaš. Zato, vjerujem u pozitivan rasplet oko Ivana jer znam kakav je, kako je posvećen i koliko predano radi na sebi", rekao nam je Zoran Vulić 21. rujna prošle godine.

'Perišić je uz Luku daleko najbolji hrvatski igrač posljednjih 15 godina'

Zoran Vulić nam je jučer o pozivu Ivana Perišića u reprezentaciju Hrvatske kazao:

"Ivan Perišić je to zaslužio. Uz Luku Modrića, po meni, daleko najbolji hrvatski igrač posljednjih 15 godina sigurno. Ne volim puno pričati o Ivanu. S njime sam proveo puno vremena kad je bio dite. Možda nisam ni objektivan u nekim situacijama, ali ovdje sam hiperobjektivan. On je to sve zaslužio svojim radom. Ivan je zadužio hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Normalno da ga je Zlatko zvao i poveo na put, da bude s grupom, da ga priprema s ovom grupom i mislim da, bez obzira hoće li ili neće biti totalno spreman, da će on biti dio kadra za Njemačku. Prema tome, mislim da nemamo pravo, nitko u Hrvatskoj, reći bilo kakvu ružnu, ne daj Bože riječ protiv Ivana ili pomisliti reći tako nešto loše".

Popis pozvanih igrača:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski, Nediljko Labrović

Obrambeni: Domagoj Vida, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić, Marin Pongračić

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Ivanušec, Martin Baturina

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Marko Pjaca, Ante Budimir

Pretpozivi: Borna Barišić, Duje Ćaleta-Car, Luka Sučić, Marco Pašalić, Nikola Moro, Niko Kristian Sigur