Zoran Vulić pet je puta bio trener Hajduka. Službeno. On ispravlja tri puta...

"Ja brojim samo tri, zadnji ni prvi ne računam. Jer, ovo kad dođeš na dva, to je premalo da bi bilo relevantno. Ja sam za sebe bio samo tri puta trener Hajduka. Kad je netko bio na klupi bar 6 mjeseci, onda možeš reći da je bio trener te momčadi. Tri utakmice ne čine trenera. Dva puta sam bio popuna, a ne trener", kaže nam Zoran Vulić koga smo nazvali da nam prokomentira ždrijeb Kupa Hajduk - Dinamo na Poljudu.

"Utakmice Dinama i Hajduka uvijek su spektakl. Ja se nadam uvijek pobjedi Hajduka. Bit će zanimljivo. Teško je igrati dvije utakmice, u samo nekoliko dana i u HNL-u i u Kupu, jednu za drugom, ali su utakmice protiv Dinama uvijek izazov, ništa nije teško. Gušt je uvijek igrati protiv najvećeg konkurenta u ligi. Nadam se da ćemo u obje utakmice igrati dobar nogomet, dobar ambijent i onako kako ja želim, da prođe Hajduk u finale Kupa i dobije u prvenstvenom okršaju", rekao je Zoran Vulić.

Ni Hajduk ni Dinamo ne igraju dobro u prvenstvu. Rijeka igra trenutno bolje.

"U ovom trenutku ne treba se umirati u ljepoti. Iako nogomet nije na onom nivou na kojem bi mi svi navijači Hajduka voljeli, ali što je najvažnije, bodovi su tu. Zamislite da igrate lijepo, a da gubite. Što bi tek bilo onda? U ovom trenutku ne treba gledati tko lijepše igra, nego tko više bodova osvaja. Cilj je Hajduku titula. Neka u tišini rade, u sjeni i kad dođe prilika, Hajduk ju treba ugrabiti."

Bijeli su propustili neke prilike dosad...

"Dosad smo imali dva-tri puta bili u šansi da se malo odvojimo u HNL-u. Nismo. Još smo tu. Nikad bliže nismo bili osvajanju naslova prvaka Hrvatske. Ne smijemo biti negativni, tražiti dlaku u jajetu. Moramo biti svjesni da nam igra nije na onom nivou na kojem svi očekujemo da bude. S dobrim radom, kvalitetom, vratit igrače u formu."

Marko Livaja nije u bajnoj formi, a o njemu ovisi puno toga, ako ne i sva igra Hajduka. On je ključni igrač.

"Najvažnije je vratiti Marka Livaju da bude u onoj formi u kojoj je bio kad je tek došao i onda možete biti mirni. I da se vrati Kale, Kale je povrijeđen. Nikad veću širinu. Ja sam što se toga tiče optimista. Daj Bože da ne bude ozljeda. Evo, dva glavna stopera su se ozlijedila. Tu dolazi do disbalansa. Tu imamo Eleza, Prpića... u svakom trenutku mogu odgvoriti zahtjevima Hajduka, zato i jesu u Hajduku".

Vode li Hajduk i Dinamo svoju malu privatnu bitku koju vješto koristi Rijeka?

"Ne mislim apsolutno da Dinamo i Hajduk vode svoju malu privatnu bitku koju vješto koristi Rijeka. Niti jedan niti drugi klub u ovom trenutku ne razmišljaju gdje se ovaj drugi nalazi u poretku. Dinamo i Hajduk su dva najveća konkurenta, dva naša najveća kluba, tako treba i biti. Hajduk treba razmišljati samo o sebi."

Vulić naglašava:

"Hajduk mora biti strpljiv, u sjeni, svjestan da je trenutni nogomet takav je-kakav je. Polučuje, doduše, nekakav rezultat. Hajduk je u utrci. Ima još puno do kraja. Ima još sva tri prva nositelja igrati među sobom. Sve će se to iskristalizirati prvenstvo. Hajduk ne treba razmišljati o ikom. Davno u povijesti kluba nije bila ovakva podrška navijača. Na to igrači moraju odgovoriti i učiniti sve da titula ne izmakne iz ruku, jer će poslije bti jako teško", zaključio je Zoran Vulić.