Ivana Paris: 'Ne idem na botoks, a taj dan sam bila iscrpljena od posla na Adventu'

Nekadašnja misica Ivana Paris, koju su godinama smatrali jednom od najljepših Hrvatica, danas živi potpuno drugačijim životom – daleko od svjetla reflektora, crvenih tepiha i blještavila koje je nekad bilo dio njezine svakodnevice. Danas, 43-godišnja Ivana uživa u miru i obiteljskom životu, birajući jednostavnost umjesto glamura koji je godinama bio sinonim za njezino ime.

Krajem prošle godine, Ivana je iznenadila mnoge kada su je prolaznici prepoznali na zagrebačkom Adventu, gdje je radila na mjesec dana. Bez šminke, s kosom skupljenom u rep i u ležernom izdanju, daleko od blještavih haljina i modnih pista, pokazala je svoje prirodno lice – ono koje rijetko viđamo u javnosti. Fotografije su ubrzo završile na društvenim mrežama, izazvavši lavinu komentara. Dio javnosti pohvalio je njezinu prirodnost, naglašavajući koliko je rijetko vidjeti javne osobe koje se ne podvrgavaju estetskim zahvatima i koje s ponosom nose svoje godine. S druge strane, pojavili su se i kritički komentari, neki su je optužili da "nije dobro ostarila".

''Nisam gledala što se piše o meni zato što trenutno imam obiteljski problem, roditelji mi imaju upalu pluća, tako da sam više opterećena time. Nisam pratila što se događa, ali vidim da mi zvoni telefon stalno, a nemam volju razgovarati. Vidite, ošišala sam se i to mi je odlično, nikad više neću pustiti dugu kosu, to je sigurno. Ovo pranje i sušenje traje deset minuta i to mi savršeno odgovara. A kada je riječ o komentarima na temelju mog izgleda - u redu, ne idem na botoks niti želim u budućnosti ići…'', rekla nam je Ivana pa dodala:

''Ja nemam problem bez šminke izaći nigdje. Svatko tko me zna kaže da puno ljepše izgledam s malo šminke, a onaj dan su me uhvatili na prepad. Svatko može napraviti neku grimasu i u tom trenutku ispasti loše. No, sada da baš izgledam kao starica od 60 godina, ne znam, ne osjećam se tako'', priča nam bivša misica.

Priznala je da je isprobala botoks, dok je jedini estetski zahvat kojem se podvrgnula korekcija usana. Kada je uhvaćena bez imalo šminke, Ivana je bila na putu prema Adventu, već vidno iscrpljena nakon što je, kako sama kaže, provela 30 dana radeći na hladnoći.

''Priznajem, bila sam na botoksu, neću lagati, ali zadnji put prije dvije ili tri godine. I ne osjećam se kao da imam 43 godine, ali na snimci u tom trenutku nisam bila reprezentativna. Radila sam mjesec dana na kućicama na Adventu, smrzavala se, to je bilo u osam ujutro, kada sam išla jako umorna i iscrpljena na posao. Nekada ne spavaš pa izgledaš lošije, nekada se naspavaš pa izgledaš ljepše… Svi koji su me vidjeli uživo znaju da izgledam puno mlađe. I znate što, nisam ljuta niti na one koji me negativno komentiraju, leže na kauču i vrijeđaju, Ok, meni je jedino važno što o meni misle ljudi koji me vole, i oni ne gledaju tako površno na stvari', to mi je najbitnije'', rekla nam je Ivana za kraj.

