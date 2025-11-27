Sopić u svom stilu: 'Razmišljam da počnemo s igračem manje, a ja pričam Hrvatski'

Željko Sopić još traži prvu pobjedu otkako je stigao na klupu Osijeka. U dosadašnje tri utakmice upisao je dva remija i poraz uz gol-razliku 1:3.

Uz lošu formu, strateg Osijek muku uči s ozljedama, a zbog suspenzije nema niti Petrušenka pa je na presici Sopić kazao kako bi konferencija potrajala kada bi nabrajao poimence tko mu sve nedostaje.

"Ponavljam, kod mene nema "mlad, star, netko mora, ne mora". Jednostavno, svi su igrači Osijeka koji ne da bi trebali nego moraju dati sve za ovaj klub i za ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Naravno da sam jako zadovoljan načinom na koji smo osvojili bod protiv Lokomotive, makar igračima to nisam na sastanku pokazao.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Znamo da smo u teškom trenutku zbog nekih vanjskih faktora koji nas remete, ali tako je kako je. Ponovo kažem, ovaj klub sigurno zavređuje više, ali u ovome trenutku situacija je takva kakva je i možemo samo malim koracima izaći... Ja nemam nikakav problem staviti nekoga iz naše škole, bio on stariji pionir, junior ili kadet. Najiskrenije", rekao je Sopić.

Osijeku nije strano igrati s igračem manje. Protiv Hajduka je Roko Jurišić pocrvenio u 65. minuti, a protiv Lokomotive je Petrušenko završio na tuširanju već u 28. minuti. "Čak razmišljam da počnemo s igračem manje pa da kasnije još jednog stavimo unutra pa da onda imamo igrača više", u svom je stilu rekao Sopić.

Utakmica u petak protiv Vukovara u Vinkovcima je derbi začelja i derbi Slavonije. "Izaći ćemo na teren, dati sve od sebe i ako Bog da, polučiti dobar rezultat. Za razliku od nas, Vukovar je svjesno ogradio momčad koji će se boriti za opstanak i tu su u nekoj psihičkoj prednosti. S druge strane, izrazito cijenim kolegu Čabraju. Poznajemo se još kad smo počinjali, kada je on bio trener Lučkog, ja Rudeša u Drugoj HNL. Definitivno su se digli njegovim dolaskom, iako ne kažem da Schildenfeld nije to dobro posložio", rekao je Sopić.

'Ja sam jedan od rijetkih koji u Hrvatskoj priča hrvatski'

Sopić je upitan za izjavu kako na zimu slijede promjene. Ta je izjava prevedena na različite načine.

"Baš mi je drago da ste me to pitali pošto sam ja jedan od rijetkih trenera u Hrvatskoj koji priča hrvatski i ne treba ga prevoditi. Gledajte, kad sam došao u NK Osijek doveli su me određeni ljudi i ja imam svoju ingerenciju, a to je sportski sektor. I dovoljno sam jasan što znači sportski sektor. Prvi, drugi kat me ne zanimaju i nemam nikakve veze sa njim. A to kako ćete vi to prevesti, mene sa hrvatskog na hrvatski, uopće mi je žalosno da moramo o tome pričati.

Ljudi koji su uz mene u klubu točno znaju od prvog dana o čemu ja pričam. Ja nisam mijenjao ni malo, niti temu, niti cilj razgovora. Znam točno koje su moje ovlasti, koji je moj sektor i o čemu pričam. To znaju ljudi u klubu, a to ćete vjerojatno saznati i vi na zimu. Nema tu nikakvih problema. Neke stvari trebaju biti bolje po pitanju sportskog sektora i to je to", zaključio je Sopić.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka pred teškim ispitom: Sanchez jasno poručio uoči AEK-a