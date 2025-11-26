Potres u Slavoniji: Osijek smjenjuje upravu sukobljenu s Kohortom i dovodi preporoditelja Olimpije

Turbulencije u Osijeku, čini se, ne prestaju. Nakon što je klub smijenio trenera Simona Rožmana i doveo Željka Sopića, sada bi slavonski velikan mogao promijeniti i upravu.

Naime, kako piše Večernji list, Osijek bi mogao potražiti spas od ispadanja kroz promjenu uprave, koja je u otvorenom sukobu s navijačkom skupinom Kohorta. Umjesto kritiziranog Vladimira Čohara, upravljačku funkciju u klubu mogao bi preuzeti Igor Barišić – čovjek koji je preporodio ljubljansku Olimpiju. Barišić je Olimpiju preuzeo 2021. godine, u trenutku kada je klub bio u financijskom minusu od 25 milijuna eura. Nekoliko pametnih poteza spasilo je klub od financijskog ponora, a ove sezone Olimpija je od prodaje igrača uprihodila 10 milijuna eura. Dobar dio tih igrača Barišić je pronašao u hrvatskim nižim ligama, uključujući Raula Florucza (Rudeš, Lokomotiva, Jarun i Hrvatski Dragovoljac) i Petera Agbu (Dubrava Tim Kabel i Zagorec Krapina). Ukupno gledajući, Olimpija je u posljednje dvije godine od transfera zaradila oko 16 milijuna eura. Barišić je također uveo brojne novitete u poslovanju, a slovenski klub sada je daleko iznad standarda većine naših prvoligaša te nakon dugo godina ima velikog glavnog sponzora.

Ako Barišić zaista dođe, to bi mogao biti ne samo potez borbe za ostanak, već i korak prema dugoročnoj stabilnosti i povratku uspješnog perioda s početka 2020-ih, kada je Osijek bio konkurent za naslov.

