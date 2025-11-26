Legenda HNL-a vraća se regionalnim travnjacima: Preuzima čelo sportskog sektora

HŠK Posušje ulazi u jedno od najvažnijih razdoblja posljednjih godina, a prema informacijama iz kluba, na vrata stiže ime koje dobro poznaje cijela regija. Ivan Krstanović, napadač čija je karijera obilježila HNL i Premijer ligu BiH, trebao bi preuzeti funkciju sportskog direktora i postati jedno od ključnih lica u novom sportskom projektu kluba, kako prenosi SportSport.ba.

Iskusni 42-godišnjak, koji je ostavio trag u dresovima Dinama, Rijeke, Lokomotive, Slaven Belupa, ali i bosanskohercegovačkih klubova Posušja i Širokog Brijega, vraća se u sredinu u kojoj je bio posebno cijenjen tijekom igračkih dana. Njegov dolazak označava početak ozbiljnih promjena u trenutku kada se klub nalazi u borbi za ostanak u WWin Premijer ligi BiH.

Kako javlja bosankso-hercegovački portal, Posušje će 29. studenog održati Izbornu skupštinu na kojoj će klub formalno dobiti: novog predsjednika, novi Nadzorni odbor,

Očekuje se da će upravo na toj sjednici biti potvrđeno i Krstanovićevo imenovanje na mjesto sportskog direktora, čime bi klub dobio osobu s golemim igračkim iskustvom, ali i širokom mrežom poznanstava u hrvatskom i bosanskohercegovačkom nogometu.

Momčad Posušja trenutačno zauzima posljednje mjesto u WWin Premijer ligi BiH s tek deset osvojenih bodova. Sezona je donijela više oscilacija nego uspjeha, a uprava je svjesna da bez radikalnih poteza neće biti pomaka.

Upravo zato Krstanovićev dolazak mnogi vide kao početak nove ere. Njegov autoritet, iskustvo i razumijevanje mentaliteta lokalne sredine mogli bi biti presudni u pokušaju stabilizacije i gradnje dugoročnog sportskog projekta.

