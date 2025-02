Željko Sopić zanimljiv je tip. Poznati hrvatski nogometni trener nije jedan od onih koji daje politički korektne odgovore zapakirane u celofan nego kaže ono što misli i to na sebi svojstven način. Zato je zahvalan sugovornik za svakog novinara. Popričali smo sa Željkom Sopićem nakon derbija 22. kola SuperSport HNL-a na Opus Areni između Osijeka i Rijeke. Njegov bivši klub Rijeka pobijedila je s 2-0 i prekinula niz od dva poraza.

'Rijeka je zasluženo pobijedila u Osijeku, iako je Osijek drugo poluvrijeme bio puno bolji nego u prvom'

"Rijeka je zasluženo pobijedila, makar je Osijek odigrao dva dijametralno suprotna poluvremena. Drugo poluvrijeme je bilo ofenzivnije i puno bolje od prvog gdje su dosta toga čak i stvorili, ali za razliku one utakmice s Dinamom, protiv Rijeke ih nije pomazila sreća. U principu, nakon greške kod prvog gola, tako se nekako utakmica i razvije, u principu je utakmica bila podjednaka, Rijeka ide kući s punim plijenom i prvim mjesto na tablici", kazao nam je u uvodu Željko Sopić i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tri prve momčadi u SuperSport HNL-u su u 4 boda i definitno nas očekuje zanimljiv nastavak prvenstva i borbe za prvaka. Ako gledamo po trenutačnoj formi i svemu vidi se da jednostavno da niti jedna momčad sa sigurnošću reći da kad idu na gostovanje, da će uzeti tri boda. Mislim da to daje jednu dodatnu draž natjecanju i mislim da se sve punoo više znati u sljedeća tri kola kad međusobno igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka između sebe i nakon toga će biti malo jasnija slika."

'Dinamo i Rijeka su ispred Hajduka'

Tko Željku Sopiću trenutno izgleda najbolje gledajući igru i formu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Po formi i igri su Dinamo i Rijeka ispred Hajduka, ali to ne mora biti presudno. Kad je ovako tijesna borba, jedan pozitivan rezultat te vraća u pozitivno ozračje i može dići formu, ali ako pričamo čisto o igri mislim da su Rijeka i Dinamo po kvaliteti igre u ovom trenutku iznad Hajduka", tvrdi Željko Sopić.

Duje Čop pravo je pojačanje za Rijeku u dijelu igre koje je Rijeka i trebala pojačati, a to je napad. Prvijencem i asistencijom bio je igrač utakmice.

"Je, pravi igrač. Duje Čop igra jako dobro, mislim da je ako gledamo čitavu kalendarsku prošlu godinu, ako se sve zbroji, on je dao i najviše golova, mislim da je. On je igrač koji je nedostajao Rijeci, egzekutor koji može zabiti iz ničeg i mislim da je svojom kvalitetom zaslužio iskorak i odlazak u klub kao što je Rijeka".

I Željko Sopić, slažu se s tim mnogi, zaslužio je iskorak u trenerskoj karijeri. Ima li što Sopiću na radaru što se tiče posla?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Znam gdje ne želim ići što se tiče nekih trenerskih destinacija'

"Gledajte, svakodnevno dođu neki upiti ili ne znam što, naravno da je lijepo kad ljudi imaju pozitivno mišljenje o tebi. Pod broj 2, znam gdje ne želim ići što se tiče nekih destinacija i toga, ne mislim tu na Hrvatsku nego na inozemstvo. Trebam se malo strpiti i doći će prava stvar".

Je li Željko Sopić ikad doživio da u tijeku utakmice nestane struje i da VAR ne radi, pa se u tom trenutku, periodu dogodi da padne gol iz zaleđa koji ostane priznat i ošteti jedan klub? Upravo se to dogodilo u utakmici Istre 1961. i Hajduka na Aldo Drosini prošle subote...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teško je komentirati takvo što. Ako nestane struje, naravno da VAR ne može funkcionirati, nažalost ne može. To se dogodilo u utakmici Istre i Hajduka i sad svi pričaju o tome, ali stvar je jasna - nestalo je struje i VAR nije funkcionirao. S druge strane, onda nema provjere, nema što tko provjeravati, kako će provjeriti, realno?! S čim smo mi kad smo igrali prije 20 godina mogli provjeriti je li zaleđe ili nije, sudac je svirao ili ne svirao neku situaciju, zaleđe, to je tako. Sigurno bi puno bolje bilo da se nije ništa dogodilo, ali dogodilo se tako da je tako kako je. U vjerodostojnost nečeg ne treba ulaziti. Dogodilo se kako se dogodilo, naravno da bi bilo puno bolje da imamo sustav koji funkcionira cijelo vrijeme, da imamo gol light tehnologiju i tako neke stvari u hrvatskoj ligi i puno bolje travnjake, ali trenutno nemamo, igramo i radimo na tome što imamo i to je to, što sad da radimo... Dogodila se takva jedna nespretna i nesretna stvar koja je na kraju prouzročila takvu situaciju, ali tako je, kako je".

'Treba razlučiti kvalitetu igre i osvajanje bodova'

Hajduk ne igra dobro, Gattuso je na meti kritika i takvom igrom Bijeli teško da mogu osvojiti toliko željeni naslov kojeg sanjaju?

"Prvo treba razlučiti kvalitetu igre i osvajanje bodova. To treba razlučiti u nogometu. Nekad momčad ne mora igrati dobro, a dobivati. Evo, recimo Osijek - protiv Rijeke uopće nije loše odigrao za razliku utakmice protiv Dinama koju su dobili, a u kojoj je Dinamo bio maksimalno superioran protiv Osijeka i izgubio. Osijek je protiv Rijeke odigrao dobro i izgubio. Ne bih stavljao u isti koš kvalitetu igre i rezultat. Nekad ti se jednostavno neke karte ne poklope, nekad nemaš sreće, a što se tiče same igre Hajduka, ako ću biti brutalno iskren, ne mogu reći niti da je Hajduk imao neku igru tijekom sezone. Jednostavno, utjecaj Marka Livaje na rezultat Hajduka je brutalan. Koliko im je taj čovjek donio bodova svojim asistencijama ili golovima, onda je to nevjerojatno. Hajduk je do ovog 22. kola bio prvi, sad je drugi, imaju +3 u odnosu na Dinamo, imali su i +5, bori se Hajduk za titulu, ali siguran sam da će se Hajduk dići. Došli su im sad neki novi igrači koje nije tek tako lako uklopiti. Nisu sa njima prošli pripreme, Šego je bio i virozan prva dva kola pa evo, još je 14 kola do kraja pa mislim da će se jednostavno vidjeti hoće li doći do iskoraka u igri ili ne, ali sve u svemu, Hajduk je u vrhu, u četvrtfinalu Kupa, naravno da se očekuje i više, ali ono što sam rekao, ti igrači nisu prošli pripreme, došli su na kraju prijelaznog roka. Zna se da je problem u Hajduku financijska situacija tako da ne treba sve gledati baš sve toliko crno", priča Željko Sopić.

'Ako dobro igraš onda dugoročno možeš se nadati nečem'

Znači, stvaranje igre moramo staviti na jednu stranu, rezultat na drugu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Baš to, jer to nije uvijek tako. I Hajduk je Dinamo u krajnjoj liniji dobio u Maksimiru na početku sezone prošlog ljeta ako se sjećamo s ne baš bajnom igrom."

Ok, ali bi li Sopić htio da njegova momčad igra dobro, a ne osvaja bodove ili da igra lošije, a osvaja bodove?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je dosta povezano. Neka Hajduk makne Marka Livaju pa ćemo vidjeti koliko će Hajduk imati bodova. U principu, dosta je sve to u velikoj korelaciji. Ako dobro igraš onda dugoročno možeš se nadati nečem, ako ne igraš dobro i nadaš se dugoročno da ćeš imati sreće, uf, jako teško. HNL sezona je maraton, ne sprint."

Koga onda Željko Sopić trenutno vidi u ciljnoj ravnini kao prvog?

"Teško je i nezahvalno bilo što reći. Puno je još do kraja, puno bodova u igri. Rijeka ima bod više od Hajduka, četiri od Dinama, sve je moguće. Naravno da najveću kvalitetu i širinu ima Dinamo, ali jednostavno ne treba podcijenjivati niti Rijeku koja je najveći dio sezone bila na prvoj poziciji niti Hajduk. Tko zna što će se dogoditi u bliskoj budućnosti. Svake procijene su nezahvalne. Prvenstvo je zanimljivo, imamo tri ekipe i sljedeća dva do tri tjedna su prijelomna, ključna, taj period će dati konture mogućeg prvaka, možda ne krajnjih odgovora, ali konture da. Mislim da će se nakon sljedeća tri kola vidjeti konture osvajača SuperSport HNL-a. Jer, slijede međusobni obračuni Dinama, Rijeke i Hajduka, mada mislim da će ove sezone odlučivati nastupi u gostujućim susretima, tko će biti bolji na gostovanjima kao što je Rijeka pobijedila u Osijeku. Mislim da će takve utakmice odlučivati ove sezone u prvenstvu Hrvatske".

'Dinamo pobjeđuje, ali dogodio im se veliki problem s ozljedom Mišića'

Dinamo i Fabio Cannavaro, kako Željku igra klub za koji mu srce kuca, je li napravio pomak u igri?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dinamo pobjeđuje, ali dogodio im se veliki problem s ozljedom Mišića. Taj problem imao je i Nenad Bjelica kad Mišić nije igrao. Dinamo s Mišićem i bez njega nije isti. Vidjet ćemo u ovim ozbiljnijim susretima koje Plavima dolaze. Ne treba suditi igru Dinama po pobjedama protiv Šibenika ili Gorice kod kuće, nego sad kad krenu ove sljedeće utakmice. Dinamo u subotu sljedeću gostuje na Rujevici, Hajduk imaju doma u 24. kolu HNL-a, pa Varaždin vani. Tu je i Slaven Belupo. Premali je uzorak da bi se o Dinamu nešto reklo. Sigurno da se uzelo više bodova nego prije, da su se doveli neki igrači u zimskom prijelaznom roku i njima treba malo vremena, ali sve u svemu mislim da treba pričekati sljedećih par tjedana da vidimo na čemu su svi naši prvoligaši."

'Šanse su 50-50 u oba derbija koja slijede'

Šanse u derbiju Rijeke i Dinama na Rujevici (subota od 17.45)?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da je tu 50-50. To su posebne utakmice".

A u susretu Hajduka i Osijeka (subota od 15.00)?

"Isto 50-50. To su takve utakmice, koji će više biti inspiriran taj dan, koji će više imati raspoloženih pojedinaca, on će i dobiti".

Sopić je jedan od trenera koji se drže integriteta. U travnju prošle godine uoči Derbyja della Učka u intervjuu za Net.hr kazao je sljedeće: "Nitko mi nikad neće ući u svlačionicu. Prvi put kad netko uđe, više me nema".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svatko je jedinka za sebe i svatko ima pravo svog odabira. Znači, svaki trener, pa tako i ja ima pravo svog odabira. Meni je najvažnije kad navečer dođem doma da mirno spavam i da se mogu pogledati u ogledalo", govori nam Željko Sopić.

'Nitko ne iz Dinama nije kontaktirao, ne znam od kud to'

Pisali su mediji nakon smjene Marka Marića s pozicije sportskog direktora da je i Fabio Cannavaro ponudio svoj trenerski mandat na raspolaganje, iako prema našim informacijama nije baš tako bilo (pitao je nakon smjene Marića "jesam li i ja sad bivši nakon Marka", jer ga je Marko Marić i doveo u Dinamo). Pisalo se i da je Dinamo htio upravo Željka Sopića koji je trebao doći na razgovor. Je li Dinamo kontaktirao Željka Sopića?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma ne znam, mediji 90% što pišu, to... Ovako, nitko mene nije kontaktirao niti išta. Ne znam uopće od kud to. Budemo vidjeli. Treba čekati za nešto dobro i nešto će se dogoditi. Ne govorim sad tu za Dinamo, nego općenito za ponude i moj budući trenerski angažman.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Sopić u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana; 'Silvio Marić je bio najluđi. Kakav science fiction, Mara je bio iznad toga. Te ideje, to je Mungos Kašina'