Ugledni hrvatski nogometni trener Željko Sopić bez angažmana je od kolovoza, nakon što ga je Rijeka smijenila na samom početku sezone, tik pred gostovanje kod Elfsborga, a iz Njemačke je došla vijest da bi mogao preuzeti njihovog velikana Schalke. Opet... Provjerili smo te medijske napise...

"Ne znam uopće odakle to, to su sad neke nove glasine o kojima pojma nemam. To se dogodilo prije mjesec i pol dana, a nikakve nove informacije nemam da sam opet u fokusu ili nešto. Oni su prije mjesec dana uzeli Nizozemca za trenera, to se dogodili u prošloj reprezentativnoj stanci. Ove nove medijske napise koji su izašli, to nisam čitao, nisam uopće u Zagrebu nego sam u Dubrovniku. Ne znam uopće o čemu se radi niti me zanima", rekao nam je Željko Sopić maloprije. Čisto sumnjamo da su ljudi iz Schalkea doveli nekog na par utakmica. To njemački mediji malo "divljaju" u pisanju, naša je konstatacija...

"Što se dogodilo? Ništa, čovjek je dobio posao, jednostavno su se odlučili za Nizozemca i to je to, nema tu puno priče. Oni obave razgovore i odluče se za nekog. Schalke nije dobro stajao u tom trenutku i odlučili su se za promjene. Ne znam uopće odakle ta vijest, jer to je staro. Ne bih htio komentirati nešto što je staro mjesec i pol dana, nema smisla, suludo mi je to, a za nove glasine ne znam, one su u sferi glasina, niti to ne komentiram. U medijskom prostoru se sve nešto piše i piše, ne znam uopće, ovo je stara vijest da sam kandidat, a za nešto novo ne znam", govori nam Željko Sopić koji je zaslužio jednu od Liga petice, a Bundesliga je kao stvorena za njega. Sopiću Liga petice ne gine u budućnosti. Njegove metode rada i rezultati su prepoznati...

"Iskreno se nadam. Hvala na lijepim željama, vidjet ćemo. Konstantno se javljaju što klubovi što menadžeri, pričamo, razgovaramo, do dogovora će doći prije ili kasnije, ali definitivno da neću skakati u neki projekt koji jednostavno nema budućnost. Zato i čekam", zaključio je Željko Sopić.

