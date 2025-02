Svijet bruji o Jošku Gvardiolu i onom što mu je Mbappe napravio: 'Hrvat nikad ovo neće zaboraviti'

Guardian u svom izvještaju ističe jedan detalj: "Kada je Joško Gvardiol pucao s nekih 16 metara što mu je blokirao Aurelién Tchouaméni, bio je to jedini put da je City pucao u prvom poluvremenu i jedva da se to zabilježilo, jer nije bila nikakva prilika, samo pokušaj. Jedva da su zapravo registrirali to od strane Gvardiola i Cityja. City nije imao veći posjed od Reala. Nisu pokazali ništa, bili su prazna ekipa koja je plutala kroz noć, spora, besciljna i ranjiva. Ako Real nije učinio više, to je bilo zato što nije trebao. Svaki put kad su malo spustili loptu, pobjegli su. Na kraju krajeva, zabili su Građanima tri gola s pola snage".