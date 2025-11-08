Završava li san povratka Dominika Livakovića na Maksimir? Sve ovisi o današnjoj utakmici

Trener Girone, Michel Sanchez, mogao bi danas povući potez koji će definitivno ugasiti sve nade navijača Dinama o povratku Dominika Livakovića na Maksimir. Hrvatski reprezentativni vratar nalazi se uoči potencijalnog debijskog nastupa za Gironu, a prema pisanju španjolskih medija, trebao bi započeti utakmicu protiv Alavesa u sklopu 12. kola La Lige.

Girona u teškoj situaciji

Girona se trenutačno nalazi na samom dnu španjolskog prvenstva, s tek sedam osvojenih bodova, što je dva boda manje od zone spasa. Slabi rezultati stvorili su veliki pritisak na trenera Michela Sancheza, koji je, prema navodima Jornada Perfecta, odlučio promijeniti sastav i pružiti priliku novim igračima među kojima bi se mogao naći i Livaković.

Utakmica protiv Alavesa za Katalonce je od iznimne važnosti jer bi eventualna pobjeda mogla barem privremeno smiriti situaciju uoči reprezentativne stanke.

Livakovićev mogući debi i kraj snova o povratku

Ako danas doista stane među vratnice, Livaković bi odigrao svoj prvi susret za Gironu otkako je ovog ljeta stigao na posudbu iz Fenerbahçea.

Međutim, taj bi nastup imao i neočekivanu posljedicu jer bi ugasio svaku mogućnost njegova povratka u Dinamo.

Prema pravilima FIFA-e, nogometaš u jednoj sezoni može biti registriran za tri kluba, ali smije nastupiti samo za dva. Budući da je Livaković već branio za Fenerbahçe, eventualni debi za Gironu značio bi da do kraja sezone više ne može promijeniti klub.

Neobična ozljeda i nagađanja o planu

Španjolski mediji ranije su pisali da je Livaković propustio Kup Kralja zbog problema s leđima, no dio novinara sumnja da je ozljeda bila “više strateška nego medicinska”.

Portal BeSoccer je krajem listopada naveo kako je hrvatski vratar želio izbjeći nastup u Kupu kako bi sačuvao mogućnost prekida posudbe u siječnju i povratka u Fenerbahçe, gdje bi potom mogao potražiti novi klub.

Međutim, ako ga danas trener Sanchez doista pošalje na teren, ta opcija više neće biti moguća. Livaković bi tako do kraja sezone mogao braniti samo za Fenerbahçe ili Gironu, ovisno o razvoju situacije na zimu.

Neizvjesna budućnost

Livakovićev glavni cilj bio je pronaći sredinu u kojoj će redovito braniti i ostati u formi pred Svjetsko prvenstvo 2026. koje se održava u Sjevernoj Americi. No, u Gironi zasad nije dobio pravu priliku, a današnji susret mogao bi označiti prekretnicu u njegovoj sezoni.

Za Dinamo, koji je planirao pokušati njegov povratak u zimskom prijelaznom roku, to bi značilo kraj svake mogućnosti transfera.

Sve oči zato će biti uprte u današnji ogled u 14 sati, kada će se znati hoće li hrvatski reprezentativac konačno stati na gol i istodobno zatvoriti vrata povratka u Zagreb.

