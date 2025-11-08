Završnica HNL-a donosi pravu poslasticu: Derbi Dinama i Hajduka za svetog Nikolu
Tijekom vikenda na rasporedu su i preostale četiri utakmice, nakon čega slijedi reprezentativna stanka
Na službenim stranicama Hrvatske nogometne lige danas je objavljen raspored svih preostalih kola do kraja kalendarske godine, čime je potvrđen i termin drugog ovosezonskog derbija između Dinama i Hajduka. Najveći hrvatski derbi odigrat će se u subotu, 6. prosinca, s početkom u 15 sati na Maksimiru.
13. kolo: Početak uz dvoboj Gorice i Vukovara
Jučerašnjim remijem Gorice i Vukovara 1991 otvoreno je 13. kolo HNL-a. Tijekom vikenda na rasporedu su i preostale četiri utakmice, nakon čega slijedi reprezentativna stanka.
Prvenstvo se potom nastavlja 21. studenog.
14. kolo: Subotnji derbi Rijeke i Hajduka
Termini 14. kola već su ranije poznati.
U petak od 18 sati sastaju se Slaven Belupo i Vukovar 1991, dok će u subotu na teren prvo Dinamo i Varaždin (15 sati), a zatim Rijeka i Hajduk (18 sati).
U nedjelju, 23. studenog, igraju Osijek – Lokomotiva (16 sati) i Gorica – Istra 1961 (18.15 sati).
Ključni derbi na Maksimiru
Osim splitsko-zagrebačkog ogleda koji privlači najviše pozornosti, raspored do kraja godine donosi niz zanimljivih dvoboja.
S obzirom na tijesnu utrku između Hajduka i Dinama za vrh ljestvice, svaki susret mogao bi biti presudan u borbi za jesenski naslov.
Kompletna satnica do kraja 2025. godine:
15. kolo:
28.11. Vukovar - Osijek (18:00)
29.11. Hajduk - Varaždin (15:30)
29.11. Istra 1961 - Slaven Belupo (18:00)
30.11. Lokomotiva - Rijeka (15:00)
1.12. Gorica - Dinamo (18:00)
16. kolo:
5.12. Slaven Belupo - Gorica (18:00)
6.12. Dinamo - Hajduk (15:00)
6.12. Rijeka - Vukovar (18:00)
7.12. Varaždin - Lokomotiva (15:00)
7.12. Osijek - Istra 1961 (17:45)
17. kolo:
12.12. Vukovar - Varaždin (18:00)
13.12. Osijek - Gorica (15:00)
13.12. Lokomotiva - Hajduk (17:30)
14.12. Slaven Belupo - Dinamo (15:00)
14.12. Istra 1961 - Rijeka (17:45)
18. kolo:
19.12. Varaždin - Istra 1961 (18:00)
20.12. Osijek - Slaven Belupo (15:00)
20.12. Dinamo - Lokomotiva (17:45)
21.12. Hajduk - Vukovar (15:00)
21.12. Rijeka - Gorica (17:45)
POGLEDAJTE VIDEO: Garcia uoči Osijeka: 'Kao i uvijek, pokušat ćemo pružiti najbolji show koji možemo'