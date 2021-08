Prije malo više od deset godina bivši engleski nogometaš i nekadašnji sportski komentator Sky Sportsa, Andy Gray, ispalio je jednu izjavu, koja se tada činila sasvim običnom, ali se na kraju prilijepila u nogometni, pa čak i svakodnevni rječnik te se, eto, koristi sve do danas. Tijekom utakmice Evertona i Manchester Cityja prije više od deset godina, Gray je pregledavao popis nominiranih za Zlatnu loptu i uputio je jednu opasku prema Lionelu Messiju, tada jednom od glavnih favorita za Ballon d'Or i kasnijem osvajaču te nagrade.

Gray se pitao bi li Messi bio tako dobar i izvan La Lige, izvan svoje komfor-zone u Barceloni, odnosno, bi li bio jednako dobar da igra, recimo, u Engleskoj. Tada je rekao ono po čemu ga danas svi pamte. "Bi li Messi tako igrao i po hladnoj, kišnoj i vjetrovitoj večeri na gostovanju kod Stoke Cityja". Kasnije se ta izjava malo preobličila pa se danas koristi uglavnom u obliku "On a cold rainy night at Stoke", odnosno "po hladnoj kišnoj večeri na gostovanju kod Stokea".

Gray je naglasio pritom da Barcelona nikada nije igrala protiv Blackburna i Stoka u ovim uvjetima i izrazio je ozbiljne dvojbe o tome bi li Messi bio tako dobar da igra izvan La Lige, a kazao je i kako Cristiano Ronaldo nikada ne bi postao igračem kakav jest da nije igrao upravo po ovakvim hladnim, mokrim i vjetrovitim večerima.

Konačno prilika

Gray je, zanimljivo, dobio otkaz na Skyju samo nekoliko tjedana nakon izgovaranja ove čuvene rečenice, ali ne zbog propitkivanja Messija, već zbog toga što je tijekom utakmice seksistički komentirao linijsku sutkinju. No, Grayeve izjave o Argentincu su kasnije mnogi osporavali, baš kao što je on osporavao Messija, ali činjenica je, u svakoj kafanskoj ili ozbiljnijoj raspravi o istinskoj kvaliteti Messija, čut ćete kao jedan od glavnih argumenata osporavatelja upravo ovu Grayevu izjavu: "Bi li Messi jednako dobro igrao i po hladnoj kišnoj večeri kod Stokea".

Stoke City je danas miljama daleko od Premiershipa, bauljaju dolje po Championshipu i to uglavnom u borbi za opstanak, dakle teško da će Messi ikada zakoračiti na čuveni Britannia stadion i iskusiti te zloglasne noći koje lede krv u žilama. No, ono što skeptici i osporavatelji čekaju već godinama, jest vidjeti Messija u bilo kojoj drugoj ligi osim La Lige, odnosno, svi žarko žele vidjeti bi li Argentinac bio jednako opasan u uvjetima koji nisu u potpunosti podređeni njemu. Tu će priliku sada i dobiti.

Nakon deset naslova prvaka Španjolske, sedam Kupova, četiri Lige prvaka i šest Zlatnih lopti, nakon više od 20 godina provedenih u katalonskoj prijestolnici, Lionel Messi napustio je Barcelonu. Klub je prvo objavio kako Messi neće potpisati novi ugovor zbog "ekonomskih i strukturalnih prepreka", a drugim riječima, Barcelona je u tolikom financijskom dugu (oko milijardu eura) da ih je nagazio financijski fair-play i zabranio im dodatnu rasipnost.

Dvije opcije

Messi je čak pristao i na prepolavljanje svoje plaće te je preostalo još da Barcelona njegov novi ugovor uskladi s pravilnikom o FFP-u La Lige. No, kako Barcelonin dug iznosi više od milijardu eura, pokazalo se nemogućim uskladiti novi Messijev ugovor s pravilnikom La Lige.

"Unatoč tome što su Barcelona i Lionel Messi postigli dogovor te što su obje strane imale jasnu namjeru potpisati novi ugovor, to se ne može dogoditi zbog financijskih i strukturalnih prepreka. Kao posljedica ove situacije, Messi neće ostati u Barceloni. Obje strane duboko žale što želje igrača i kluba u konačnici neće biti ispunjene. Barcelona svesrdno iskazuje zahvalnost igraču na njegovu doprinosu uveličavanja kluba i želi mu sve najbolje u budućem osobnom i profesionalnom životu", objavila je, nekako hladno i "piarovski", Barcelona te se na takav plastičan način oprostila od igrača koji je za nju upisao 672 gola u 778 utakmica.

No, Messi sada, s 34 godine na leđima, ima novi zadatak i novi izazov kojim će jednom i za sva vremena začepiti usta svim osporavateljima i kritičarima. Otići će iz La Lige i dokazati, ako on uistinu ima još što za dokazati, da može biti jednako dobar i izvan Barcelone. Trenutno je Messi najbliže odlasku u PSG, što je i logično, imaju dovoljno novca da mu daju plaću koliko želi, a želi oko 100 milijuna eura godišnje, a još se spominje i Manchester City, koji isto nije nerealna opcija.

Zašto PSG?

U PSG-u pak ima dobru ekipu, tamo mu je Neymar, jedan od boljih prijatelja, zatim i suigrač iz reprezentacije Angel Di Maria, a vodio bi ga sunarodnjak Mauricio Pochettino. Isto tako, momčad je veoma ambiciozna i u svojim redovima ima igrače poput Kyliana Mbappea, kojega mnogi smatraju ponajboljim igračem današnjice, tu je i novopridošli lider obrane Sergio Ramos, zatim jedan od najboljih vratara svijeta Gianluigi Donnarumma, pa onda i Marco Verratti, Achraf Hakimi, te još jedan njegov sunarodnjak Mauro Icardi.

PSG je idealno mjesto za Messija. Francuska Ligue 1 nije prezahtjevna, igra se dobar nogomet, svakako bolji nego u La Ligi, ali ono što je najvažnije za Messija, on će u PSG-u biti samo dio momčadi. Dakle, neće u 35. godini morati na leđima vući klub kroz prvenstvo i Ligu prvaka kao što je morao u Barceloni, neće morati igrati 40 i više utakmica po sezoni, neće imati trenera koji će svaki napad, svaku akciju i svaki mehanizam bazirati i krojiti po njemu i neće imati kolektiv koji je u potpunosti ovisan o njegovu raspoloženju i kreaciji.

Messi će u PSG-u, ako potpiše dakako, biti sigurno najveća zvijezda, ali će svakako imati ugodnije uvjete nego u Barceloni. Messi ima godina, i to mnogi zaboravljaju. Messi više ne može jednako kvalitetno odigrati 40-ak utakmica u sezoni, oko 25 može, ali više od toga je zaista teško očekivati. PSG mu upravo to i može dati. Moći će dozirati svoje nastupe, svoju formu, moći će preskočiti pokoju utakmicu, moći će napustiti igru nakon sat vremena i samim time se sačuvati od prekomjerne potrošnje ili još gore ozljeda koje su već polako neminovne u njegovim godinama.

Zašto City?

U Francuskoj Messi neće igrati po hladnim i kišnim noćima kao što su one u Engleskoj, ali svejedno je to sredina u kojoj će se Argentinac imati prilike dokazati iznova. I to je dobro. Isto tako, realna opcija za Messija je i Manchester City, a tu će tek ovi "Cold rainy night" zagovornici doći na svoje. Pep Guardiola veliki je Messijev prijatelj i već je nekoliko puta pokušavao dovesti Messija na Etihad, ali bezuspješno, jer je Barcelona tražila suludo veliku odštetu pa su svi pregovori promptno prekidani.

Istina, City je upravo iskrcao golemih 117 milijuna eura za Jacka Grealisha i Guardiola je službeno potrošio milijardu eura na pojačanja otkako je došao u City, ali opet, klub i dalje nema rješenje na poziciji napadača. Odlaskom Sergija Aguera ostali su samo na Gabrielu Jesusu, koji Pepu ionako nije omiljena opcija. Guardiola se namjerio na Harryja Kanea, ali notorni pregovarač i šef Tottenhama, Daniel Levy, ne pristaje na odštetu manju od 150 milijuna eura.

Sada Guardiola ima opciju, ići po Kanea, platiti ga tih 150 milijuna eura i dati mu još suludo visok ugovor, jer napadač već sada zarađuje gotovo 11 milijuna eura po sezoni i to bez bonusa i ostalih klauzula ili može ići po Messija, koji je slobodan igrač i dati mu tih 100 milijuna eura plaće, koliko ovaj navodno traži. Kane bi u tom slučaju bio znatno skuplja investicija i možda mu se više isplati ići po Argentinca. Messi može odigrati na poziciji "lažne devetke" koju je Pep i ranije znao koristiti, tako da bi time bio riješen problem napadača, a Pep bi barem ovako prividno umirio kritičare koji ga već ionako satiru zbog toga što troši pregolem novac na pojačanja.

Francuske ili engleske noći?

Messi bi se vrlo vjerojatno uklopio u oba sustava i onaj Pepov i onaj Pochettinov, jamačno bi obojici bio najjači igrač u momčadi i obojica bi dobro znala što će s njim, kako ga koristiti, kako ga dozirati i rotirati u momčadi, a oba kluba imaju platežnu moć da Argentincu zadovolje financijski apetit.

Pitanje je sada samo što će odabrati Messi. Hoće li doista odabrati hladne, vjetrovite i kišne engleske noći ili će odbrati one malo ugodnije u Francuskoj? Svaka opcija ima svoje izazove, u obje lige Argentinca čekaju novi zadaci, novi uvjeti, nova sredina, jezik, klima, treneri, suigrači na koje se moda adaptirati i gdje se mora snaći. Mi nekako navijamo da to ipak bude Premiership, jer "hladne noći" su "hladne noći", no, iz koje god perspektive gledali, Messi će konačno imati jedinstvenu priliku jednom i zauvijek začepiti usta svim kritičarima i to je nešto što jedva čekamo vidjeti.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.