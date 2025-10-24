Zaiskrilo u svlačionici Fiorentine: Džeko kritizirao trenera, Pioli mu nije ostao dužan

Nakon utakmice Fiorentine u Beču u kojoj su Viole slavile protiv Rapida, Edin Džeko otvoreno je progovorio o ulozi napadača u momčadi i dotaknuo se trenerskih odluka koje, po njegovu mišljenju, utječu na realizaciju.

„Napadači ne zabijaju puno? Mogao bih reći mnogo toga, ali ne želim previše komentirati jer bi se trener mogao naljutiti. Kada igramo s dva napadača, to može biti velika razlika, pogotovo u teškim trenucima. Postoji više načina na koje se može igrati, ali na kraju je na Stefanu Pioliju da odluči“, izjavio je Džeko.

Stefano Pioli mu nije ostao dužan

Trener Stefano Pioli nije ostao dužan, pa je u odgovoru uz dozu ironije rekao:

„Edin zna da ja moram donositi odluke. On je snažan igrač i očekujem da će uvijek biti spreman kada ga momčad zatreba. Ako se ne slaže s mojim odlukama, zna gdje se nalazi moja kancelarija.“

Mali verbalni duel dvojice iskusnih nogometnih autoriteta dodatno je začinio atmosferu nakon utakmice, ali Pioli je poručio kako ne sumnja u Džekinu profesionalnost i važnost za momčad.

