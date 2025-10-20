Leao ukrao Modriću penal i donio pobjedu: Evo što na sve kaže trener Rossonera

Nogometaši Milana slavili su s 2:1 protiv Fiorentine nakon uzbudljive utakmice u kojoj je junak večeri bio Rafael Leao. Portugalac je u samoj završnici, hladnokrvnim udarcem s bijele točke, donio preokret i nova tri boda Rossonerima.

Zanimljivo, mnogi su očekivali da će penal izvesti Luka Modrić, no upravo je Leao odlučno uzeo loptu i preuzeo odgovornost. Bio je to njegov prvi jedanaesterac u Serie A karijeri, a realizirao ga je kao da to radi godinama.

U posljednje vrijeme Milan se mučio s izvođenjem penala, u prošlom kolu Christian Pulisic promašio je ključni udarac protiv Juventusa pa je odluka da puca Leao izazvala iznenađenje i među navijačima i među novinarima. Ipak, trener Massimiliano Allegri stajao je iza svoje odluke.

“Rekao sam Rafi da puca. Na jutarnjem treningu izgledao je sigurno i fokusirano. Fofana je također pouzdan izvođač, ali morali smo promijeniti rutinu. Inače, ne gledam penale svojih momčadi. To mi je donosilo sreću u Torinu, a i večeras se pokazalo sretnim”, izjavio je Allegri nakon utakmice.

Leao je tako potvrdio večer iz snova, s dva pogotka i smirenošću u ključnim trenucima postao je simbol Milanove upornosti i vjere u preokret. Zahvaljujući njegovoj inspiraciji, Rossoneri su se ponovno približili vrhu ljestvice Serie A i pokazali da i dalje imaju pobjednički karakter.

