Zabio Malmou u 94., ali Portugalu nije potreban: Dinamov dragulj izvan popisa za SP!

Dinamov ofenzivni nogometaš Cardoso Varela, koji je u četvrtak zabio izjednačujući pogodak za 1-1 protiv Malmoa u Europskoj ligi, nije pozvan u portugalsku U-17 reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo.

"Većina pozvanih igrača bila je dijelom momčadi koja je nastupila na Europskom prvenstvu što je i logično", izjavio je izbornik Bino Macaes.

U ponedjeljak su 24 pozvana igrača počela s pripremama za Svjetsko prvenstvo nogometaša u dobi do 17 godina koje idući mjesec počinje u Katru.

Varelu, 16-godišnjeg ofenzivnog igrača Dinamo je ljetos doveo u kontroverznom transferu iz Porta, nakon što je mladić prvotno trenirao i igrao za niželigaša Dinamo iz Odranskog Obreža. Od tada je upisao 210 minuta za zagrebačke Modre tijekom osam utakmica. U švedskom Malmou je zabio debitantski gol u sučevoj nadoknadi.

"Istina je da će uvijek biti igrača koji možda jesu, a možda i nisu, u boljoj formi od ovih koje sam pozvao. Neki se igrači sada počinju dokazivati", rekao je izbornik Macaes o svom odabiru.

Svi pozvani igrači dolaze iz portugalskih klubova. Izbornik će uoči puta u Katar skratiti popis na 21 igrača.

Macaes je rekao da je velika konkurencija dobra za reprezentaciju Portugala koja je u svibnju osvojila Europsko U-17 prvenstvo. Portugal je u finalu pobijedio Francusku s 3-0.

U Katru će od 3. do 27. studenog sudjelovati 48 reprezentacija na Svjetskom prvenstvu. Portugal je u skupini s Novom Kaledonijom, Marokom i Japanom.

Na prvenstvu sudjeluje i Hrvatska koja je u grupi s Kostarikom, Senegalom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

PORTUGALSKA U-17 REPREZENTACIJA:

VRATARI: Alex Tverdohlebov (Sporting CP), Romário Cunha (SC Braga) i David Rodrigues (SC Braga).

BRANIČI: Daniel Banjaqui (SL Benfica), Gabriel Dbouk (SC Braga), Yoan Pereira (FC Porto), José Neto (SL Benfica), Martim Chelmik (FC Porto), Ricardo Neto (SL Benfica), Diego Coxi (Sporting CP) i Mauro Furtado (SL Benfica).

VEZNJACI: Santiago Silva (Vitória SC), Rafael Quintas (SL Benfica), Martim Guedes (Vitória SC), Tomás Soares (SL Benfica), Bernardo Lima (FC Porto) i Miguel Figueiredo (SL Benfica).

NAPADAČI: João Aragão (SC Braga), Duarte Cunha (FC Porto), Steven Manuel (SL Benfica), Mateus Mide (FC Porto), Francisco Fernandes (FC Porto), Anísio Cabral (SL Benfica) i Eduardo Ferreira (FC Porto).

