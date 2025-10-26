Tek je zaigrao a već odlazi? Klub iz najbolje lige na svijetu želi dovesti Dinamovog dragulja

Ako je vjerovati onetheminute portalu Brentford se pridružio sve većem broju klubova koji prate Dinamovog wonderkida Cardosa Varelu.

Varela je već neko vrijeme na radaru nekoliko europskih velikana dok je najkonkretnija Barcelona koja je navodno već razgovarala s Dinamom u vezi kupnje mladog Portugalca. Sada se, prema informacijama portala Ontheminute.com, i Brentford uključio u utrku, nastavljajući svoju strategiju ranog prepoznavanja vrhunskih mladih talenata.

Mladi krilni napadač, koji je u Dinamo došao iz Porta nakon velike drame koja je završila na sudu, nedavno je postigao prvi službeni pogodak za Dinamo kada je u zadnjoj minuti zabio Malmöu za 1:1 i donio Dinamu bod. Od kada je došao u Dinamo Varela je impresionirao svojom kreativnošću, driblingom i brzinom, a trener Mario Kovačević mu sve više vjeruje što i ne čudi kada znamo da je pogotkom protiv Malmöa postao najmlađi strijelac Dinama u Europi ikad.

Brentfordov tim za regrutaciju, koji se oslanja na podatkovnu analitiku, navodno pomno prati njegov razvoj, smatrajući ga mogućim dugoročnim ulaganjem. Ontheminute govori kako Varelu Dinamo procjenjuje na oko 5 milijuna eura, no znamo da ta sigurno nije ona koju će Dinamo zaraditi na Vareli budući da se priča o ponudi Barcelone koja iznosi 5+20 milijuna eura.

