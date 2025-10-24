POVIJESNI USPJEH /

Dinamo se oglasio dan nakon drame u Švedskoj i izdvojio jednog igrača

Dinamo se oglasio dan nakon drame u Švedskoj i izdvojio jednog igrača
Foto: Rtl Danas

Dinamo objasnio što je Cardoso Varela uspio napraviti protiv Malmoa

24.10.2025.
11:18
Maj Gašparac
Rtl Danas
Dinamo je u četvrtak odigrao neodlučeno  (1-1) na gostovanju kod Malmoa u susretu 3. kola Europske lige, a dan nakon utakmice plavi su se oglasili na društvenim mrežama i istaknuli svojeg nogometaša, šenaestogodišnjeg Cardosa Varelu.

Malmo je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Varela u petoj minudi nadoknade i postao najmlađi stijelac u povijesti zagrebačkog kluba u europskim natjecanjima.

"Naš najmlađi strijelac u europskim natjecanjima!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Cardoso Varela jučerašnjim je prvijencem za Dinamo postao ne samo jedan od tek četiri šesnaestogodišnjaka koji su zabili gol u europskim natjecanjima, nego i najmlađi strijelac Dinama u europskim natjecanjima ikada!

🥇 Cardoso Varela | 16 godina i 359 dana

🥈 Ante Ćorić | 17 godina i 157 dana

🥉 Mateo Kovačić | 17 godina i 215 dana

Bravo!", napisao je Dinamo uz fotografiju Varele.

POVIJESNI USPJEH /
Dinamo se oglasio dan nakon drame u Švedskoj i izdvojio jednog igrača