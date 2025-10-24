Neočekivani nogometaš Dinama završio u momčadi kola Europske lige
Po jedan nogometaš završio je u najboljoj momčadi kola u svakom kolu ovosezonske Europske lige
U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmoa izjednačivši u petoj minuti nadoknade.
Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), Plavi su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza. Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade.
Dinamo je u švedskoj dominirao gotovo cijelu utakmicu, no nije kreirao puno šansi i malo koji je nogometaš opravdao očekivanja. No, postoji jedna iznimka.
A statistički je jedan od dinamovaca odigrao natprosječno i našao se u najboiljoj ekipi trećeg kola Europske lige. Riječ je o škotskom stoperu Scottu McKenni koji je za svoj nastup u Švedskoj zaradio ocjenu 8.1.
On je treći nogometaš Dinama koji je ove sezone završio u idealnoj momčadi kola. U prvom kolu to je bio Dion Drena Beljo, a u drugom Dejan Ljubičić.
POGLEDAJTE VIDEO: Garcia ponovno bez kapetana: Otkrio što ga čeka u idućem kolu protiv Gorice