Neočekivani nogometaš Dinama završio u momčadi kola Europske lige

U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmoa izjednačivši u petoj minuti nadoknade.

Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), Plavi su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza. Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade.

Dinamo je u švedskoj dominirao gotovo cijelu utakmicu, no nije kreirao puno šansi i malo koji je nogometaš opravdao očekivanja. No, postoji jedna iznimka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A statistički je jedan od dinamovaca odigrao natprosječno i našao se u najboiljoj ekipi trećeg kola Europske lige. Riječ je o škotskom stoperu Scottu McKenni koji je za svoj nastup u Švedskoj zaradio ocjenu 8.1.

Team of the Week provided by Sofascore

On je treći nogometaš Dinama koji je ove sezone završio u idealnoj momčadi kola. U prvom kolu to je bio Dion Drena Beljo, a u drugom Dejan Ljubičić.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia ponovno bez kapetana: Otkrio što ga čeka u idućem kolu protiv Gorice