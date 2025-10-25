Sin Sergeja Jakirovića predvodi novu generaciju: 'Finale? Vjerujemo da možemo!'

Mlada obitelj je na okupu. A s njom, kao lider generacije, i Leon Jakirović. Jedan od najperspektivnijih igrača svijeta u generaciji 2008. otkrio je s kakvim ambicijama mladi Vatreni idu u Katar. A najava je s karakterom, baš onako kako je ovaj sastav opisao izbornik Budimir.

"Svi u ekipi vjerujemo da možemo doći do finala, da ga možemo osvojiti. Jednostavno, očekujem od cijele ekipe da tako razmišlja, a mislim da razmišljamo svi isto", rekao je Leon.

Pobjednički mentalitet utkan je u Leona, a kako i ne bi bio kada dolazi iz obitelji Jakirović. Tata Sergej dao mu je prve seniorske minute u Dinamu i uvijek je tu za savjet. Iako, priznaje Leon, on je taj koji ima strože kritike.

"Mislim da sam ja oštriji prema njemu i njegovim igračima i utakmicama - što je mogao bolje, ali to je više i do šale. Svaki njegov komentar na moju utakmicu poslušam, sve prokomentiramo. Naravno, to je možda najveći dar u nogometu. Da imam takvog nekog pored sebe koji je toliko stručan u nogometu", objašnjava.

Da se tu dobro radilo pa i prenijelo na teren, prepoznao je ugledni britanski list Guardian koji je Leona uvrstio među 60 najperspektivnijih igrača svijeta njegova godišta.

"Saznaš da si unutra, sretan si, drago ti je zbog svega što si radio još od kad si krenuo igrat nogomet. Trud i disciplina sva, ali ne možete to odvest gore negdje u lige petice nego što nastaviš dalje", rekao je mladi reprezentativac Hrvatske.

Ovog ljeta na Dinamova vrata zato su pokucali Juventus, Inter i još nekolicina europskih velikana, ali Jakirović je ostao hladan na laskave ponude. Boban nije čekao ni trenutka, na stol je stavio ugovor koji je vezao Leona višegodišnjim ugovorom za maksimirski klub.

"Kada ti takav čovjek traži i želi te da si u klubu dodatno razmisliš želiš ostati, ali i da nije bilo njega jednostavno - Dinamo je Dinamo. Kad se prvo dokažem tu, može se neki potez dalje raditi", zaključuje.

Ali prvo slijedi dokazivanje sa svojim vršnjacima na najvećoj svjetskoj pozornici. Sve počinje za devet dana, a Leon je uvjeren da će završiti tamo negdje krajem mjeseca kada je na rasporedu veliko finale.

