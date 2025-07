Xabi u potpunosti otpisao veliku zvijezdu: Klub ne računa na njega, ali odluka je na njemu

Brazilska nogometna zvijezda Rodrygo otpisan je u Real Madridu tvrdi najpouzdaniji nogometni insajder Fabrizio Romano. Odluka je donešena nakon što ga novi trener Xabi Alonso nije uvrstio u početnu momčad u posljednjih pet utakmica. Klub neće Rodryga tjerati na odlazak već je odluka o njegovoj budućnosti isključivo na njemu.

Predstavnici kluba i igrača sljedećeg će tjedna održati sastanak kako bi utvrdili najbolju soluciju za njegovu igračku budućnost. Jasno mu je dano do znanja da on nije u prvom planu, ali može ostati u klubu ukoliko to želi.

Direct meeting for Rodrygo's future will take place next week as Real Madrid are open to letting him leave.



Real will leave the final decision to the Brazilian.



Rodrygo won't join Al Nassr, never a topic or even a negotiation despite reports. Full focus on Europe.