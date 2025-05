Napokon je i službeno: Xabi Alonso potpisao je za Real Madrid

Nepunih 24 sata nakon što su se oprostili od Carla Ancelottija i Luke Modrića, u Madridu su zakoračili u novo poglavlje svoje slavne nogometne priče. Legenda kluba, bivši reprezentativac Španjolske i omiljeni veznjak navijača – Xabi Alonso – vraća se na Santiago Bernabéu, ovaj put u ulozi trenera.

Real Madrid je objavio da je Alonso potpisao višegodišnji ugovor koji traje do ljeta 2028., a službeno će biti predstavljen javnosti već sutra u podne kada će se prvi put obratiti medijima kao novi trener Kraljevskog kluba.

Na klupu Reala dolazi nakon usppješnog mandata u Njemačkoj: nezaboravne sezone s Bayerom iz Leverkusena kojeg je odveo do naslova prvaka Njemačke – i to bez poraza, što nikome dosad nije pošlo za rukom. Uz to je stigao i do finala Europske lige, a njegova trenerska reputacija od tada raste velikom brzinom. Povratak u Madrid tako označava prijelomni trenutak karijere – izazov kakav dosad nije imao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navijači će se prisjetiti kako je Xabi između 2009. i 2014. nosio bijeli dres Reala s kojim je slavio u domaćem prvenstvu, osvojio španjolski kup i podigao trofej Lige prvaka. Njegovo razumijevanje igre, prirodni autoritet i duboka povezanost s identitetom kluba vjerojatno su i presudili u odabiru nasljednika trenerske pozicije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Već sutra u Madridu započinje njegova nova era, a očekivanja su, kao i uvijek u Realu, iznimno visoka. Bit će zanimljivo vidjeti kakav će trag ostaviti sada kad nosi odijelo umjesto dresa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa