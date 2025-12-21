Vušković brzom reakcijom pomogao protivniku i oduševio Nijemce
Postojala je bojazan da je Kristensen progutao jezik, ali Vuškovićeva munjevita reakcija je za pohvalu
Hrvatski nogometni reprezentativac i jedan od najvećih talenata svijeta Luka Vušković na utakmici njegova HSV-a i Eintrachta iz Frankfurta sjajno je reagirao nakon jednog duela njegova suigrača i igrača Eintrachta Rasmusa Kristensena.
Naime, Kristensen je nakon duela pao i ostao nepomično ležati, a naš mu je branić odmah priskočio u pomoć kako bi mu izvadio jezik iz usta da se danski branić ne bi ugušio. Takva munjevita reakcija oduševila je njemačke navijače i medije.
“Luka Vušković reagirao je munjevitom brzinom. Kada je branič HSV-a shvatio da Kristensen nakon sudara nepomično leži na terenu, kleknuo je ispred njega i posegnuo prema njegovu grlu. Postojala je bojazan da je Kristensen progutao jezik”, piše na stranicama Hamburger Morgen Posta.
Zahvalan je bio i trener Eintrachta Dino Toppmöller. “Pohvale Vuškoviću što je prepoznao situaciju i reagirao.”
Inače, što se tiče samog nogometa, utakmica je završila 1:1, a Vušković je opet bio među boljima na terenu.
