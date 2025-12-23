Ovo će odjeknuti: Sudačka komisija se oglasila oko crvenih kartona Hajduka i Vukovara

Izašla je sudačka analiza za 18. kolo SHNL-a, posljednja za ovu kalendarsku godinu i zanimljivo, samo je jedna utakmica bila u fokusu. Ona na Poljudu između Hajduka i Vukovara na kojoj smo vidjeli tri crvena kartona.

Upravo su ta tri kartona bila predmet sudačke analize, a komisija na čelu s Bertrandom Layecom je kazala kako nije trebalo isključiti Marija Tadića iz Vukovara. Ovo je njihova analiza.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"VAR je sucu preporučio pregled situacije (OFR) zbog potencijalnog crvenog kartona (sprječavanje igrača u izrazitoj prilici za postizanje pogotka). Nakon pregleda situacije sudac je utvrdio da incident ispunjava tehničke kriterije te isključio braniča.

Potrebno je analizirati situaciju u dvije faze. U početku je napadač br. 9 očito imao prednost nad dvojicom braniča, budući da je bio znatno ispred njih, međutim, u trenutku svog posljednjeg dodira loptom desnom nogom, a prije prekršaja braniča, napadač je loptu usmjerio ulijevo čime je izgubio prednost koju je prethodno stekao.

Drugi branič br. 16 tad bi imao vremena ući u duel s napadačem. S obzirom na glavni kriterij u razmatranju ovog incidenta, pozicija braniča br. 16 koji očigledno može ući u duel s napadačem, smatramo da bi očekivana odluka na terenu bila dosuđivanje prekršaja i žuti karton zbog zaustavljanja igrača u obećavajućem napadu. VAR intervencija, stoga, u ovoj situaciji nije bila potrebna".

Dva crvena kartona Hajduka, Anti Rebiću i Marku Livaji su potvrđena.

POGLEDAJTE VIDEO: Što Splićani misle o odnosu Livaje i Garcije?