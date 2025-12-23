FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMAJU PRIMJEDBE /

Ovo će odjeknuti: Sudačka komisija se oglasila oko crvenih kartona Hajduka i Vukovara

Ovo će odjeknuti: Sudačka komisija se oglasila oko crvenih kartona Hajduka i Vukovara
×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Upravo su ta tri kartona bila predmet sudačke analize

23.12.2025.
13:25
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Izašla je sudačka analiza za 18. kolo SHNL-a, posljednja za ovu kalendarsku godinu i zanimljivo, samo je jedna utakmica bila u fokusu. Ona na Poljudu između Hajduka i Vukovara na kojoj smo vidjeli tri crvena kartona.

Upravo su ta tri kartona bila predmet sudačke analize, a komisija na čelu s Bertrandom Layecom je kazala kako nije trebalo isključiti Marija Tadića iz Vukovara. Ovo je njihova analiza. 

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

"VAR je sucu preporučio pregled situacije (OFR) zbog potencijalnog crvenog kartona (sprječavanje igrača u izrazitoj prilici za postizanje pogotka). Nakon pregleda situacije sudac je utvrdio da incident ispunjava tehničke kriterije te isključio braniča.

Potrebno je analizirati situaciju u dvije faze. U početku je napadač br. 9 očito imao prednost nad dvojicom braniča, budući da je bio znatno ispred njih, međutim, u trenutku svog posljednjeg dodira loptom desnom nogom, a prije prekršaja braniča, napadač je loptu usmjerio ulijevo čime je izgubio prednost koju je prethodno stekao.

Drugi branič br. 16 tad bi imao vremena ući u duel s napadačem. S obzirom na glavni kriterij u razmatranju ovog incidenta, pozicija braniča br. 16 koji očigledno može ući u duel s napadačem, smatramo da bi očekivana odluka na terenu bila dosuđivanje prekršaja i žuti karton zbog zaustavljanja igrača u obećavajućem napadu. VAR intervencija, stoga, u ovoj situaciji nije bila potrebna". 

Dva crvena kartona Hajduka, Anti Rebiću i Marku Livaji su potvrđena.

POGLEDAJTE VIDEO: Što Splićani misle o odnosu Livaje i Garcije?

HnlSudačka AnalizaBertrand LayecHajdukHnk Vukovar 1991
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IMAJU PRIMJEDBE /
Ovo će odjeknuti: Sudačka komisija se oglasila oko crvenih kartona Hajduka i Vukovara