Luda snježna utakmica u HNL-u donijela veliki povratak hrabrog Vukovara

U prvoj utakmici 23. kola HNL-a Vukovar 1991 i Slaven Belupo su u Osijeku igrali 2-2 (1-2).

Gosti su poveli 2-0 golovima Leonarda Zute (11) i Josipa Mitrovića (36), dok je za domaće dvostruki strijelac s bijele točke bio Jakov Puljić (41-11m, 82-11m).

Susret u osječkom Gradskom vrtu odigran je po teškim vremenskim uvjetima, što je dvoboj više odmicao to je snijeg jače padao te je u drugom poluvremenu travnjak u potpunosti bio prekriven snijegom. Stoga ne čudi kako su tri od četiri pogotka postignuta još u prvih 45 minuta.

Gosti iz Koprivnice poveli su lijepim udarcem Zute koji je sa 20-ak metara iskosa s lijeve strane pogodio suprotni kut nemoćnog Pintola.

Na 2-0 Slaven je poveo u 36. minuti kada je Crepulja poslao okomitu loptu za Mitrovića koji je pobjegao svom čuvaru Calhanogluu i onda rutinski svladao domaćeg vratara.

Nedugo potom domaći su se vratili u igru. Međimorec je u pokušaju blokiranja udarca pao na loptu u svom kaznenom udarcu i dotaknuo ju rukom pa je Vukovar dobio priliku iz kaznenog udarca, a ssiguran izvođač bio je Puljić.

U nastavku susreta i dalje se igralo dinamično unatoč teškim uvjetima zbog kojih je dvoboj u 71. minuti nakratko i prekinut kako bi se očistile linije na igralištu, ali rezultat se promijenio samo jednom.

Lepinjica se predugo namještao za ispucavanje lopte iz svog kaznenog prostora pa se ispred njega ubacio Banovec te je veznjak gostiju umjesto lopte opalio po nogama domaćeg napadača, a sudac Melnjak je opet dosudio kazneni udarac za Vukovarce kojega je Puljić pretvorio u gol.

Predzadnji Vukovar 1991 sada ima 20 bodova, tri više od zadnjeg Osijeka, a tri manje od osme Gorice, dok je Slaven Belupo peti sa 31 bodom, jednim manje od Rijeke i Varaždina, a jednim više od Istre 1961.

Vodi Dinamo sa 48 bodova, pet manje ima drugi Hajduk.

