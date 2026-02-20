Nevjerojatne scene iz Osijeka: Metlama čistili snijeg

Prva utakmica 23. kola SuperSport HNL-a između Vukovara i Slaven Belupa završila je bez pobjednika (2:2). Pogotke su postigli Žuta i Mitrović za Slaven, te dva puta Puljić za domaćine.

Bila je to luda utakmica u kojoj smo vidjeli nevjerojatan pogodak Leonarda Žute, pogodak Lovre Kulušića koji je poništen zbog igranja rukom, dva jedanaesterca i prekid zbog snijega.

A upravo je taj prekid "glavna priča večeri" jer su u trenutku obavljanja jedne zamjene na teren upali ljudi koji održavaju Gradski vrt u Osijeku i počeli čistiti teren puhalicama, metlama i svime mogućim.

Nadrealne scene pogledajte ovdje.

Predzadnji Vukovar 1991 sada ima 20 bodova, tri više od zadnjeg Osijeka, a tri manje od osme Gorice, dok je Slaven Belupo peti sa 31 bodom, jednim manje od Rijeke i Varaždina, a jednim više od Istre 1961.