BIH NA DNU /

Tri reprezentacije SP-a vrijede više od milijardu eura, a iznenadit će vas gdje je Hrvatska

Tri reprezentacije SP-a vrijede više od milijardu eura, a iznenadit će vas gdje je Hrvatska
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na prvom mjestu uvjerljivo je Engleska čija reprezentacija ukupno vrijedi 1,62 milijarde eura

3.4.2026.
8:28
Sportski.net
Od prije nekoliko dana poznati su svi sudionici Svjetskog prvenstva 2026 koje za nešto više za dva mjeseca počinje u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Transfermarkt na svojim je mrežama objavio vrijednost svih reprezentacija po konfederacijama.

Naravno, moramo napomenuti da vrijednost po Transfermarktu nije ujedno i dokaz kvalitete, ali svakako je zanimljivo pogledati brojke. Na prvom mjestu uvjerljivo je Engleska čija reprezentacija ukupno vrijedi 1,62 milijarde eura. Iznad milijarde su još Francuska i Španjolska. Četvrti je Portugal, a onda slijede Brazil pa Njemačka pa Nizozemska pa Argentina

Hrvatska je tek na 12. mjestu u Europi što znači da ima samo četiri reprezentacije koje manje vrijede po Transfermarktu u Europi. To su Austrija, Škotska, Češka i BiH koja je na dnu (127 mil). Hrvatska po Transfermarktu vrijedi 282 milijuna eura, a zanimljivo da je pet od šest južnoameričkih reprezentacija također ispred Hrvatske. 

 

 

 

 

Ukupno je Hrvatska od 48. reprezentacija na 22. mjestu po Transfermarktu. Razlog ćemo naći u tome da su neki naši važni igrači već u tridesetim godinama što im uvelike spušta cijenu potencijalnog transfera, ali ne i kvalitetu. Primjerice, Luka Modrić vrijedi po TM-u samo 4 milijuna eura, a nama je iznimno važan.

Najmanje vrijedna reprezentacija po Transfermarktu je Jordan koji vrijedi 16 milijuna eura.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaTransfermarkt
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
