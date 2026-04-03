Tri reprezentacije SP-a vrijede više od milijardu eura, a iznenadit će vas gdje je Hrvatska

Od prije nekoliko dana poznati su svi sudionici Svjetskog prvenstva 2026 koje za nešto više za dva mjeseca počinje u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Transfermarkt na svojim je mrežama objavio vrijednost svih reprezentacija po konfederacijama.

Naravno, moramo napomenuti da vrijednost po Transfermarktu nije ujedno i dokaz kvalitete, ali svakako je zanimljivo pogledati brojke. Na prvom mjestu uvjerljivo je Engleska čija reprezentacija ukupno vrijedi 1,62 milijarde eura. Iznad milijarde su još Francuska i Španjolska. Četvrti je Portugal, a onda slijede Brazil pa Njemačka pa Nizozemska pa Argentina.

Hrvatska je tek na 12. mjestu u Europi što znači da ima samo četiri reprezentacije koje manje vrijede po Transfermarktu u Europi. To su Austrija, Škotska, Češka i BiH koja je na dnu (127 mil). Hrvatska po Transfermarktu vrijedi 282 milijuna eura, a zanimljivo da je pet od šest južnoameričkih reprezentacija također ispred Hrvatske.

Ukupno je Hrvatska od 48. reprezentacija na 22. mjestu po Transfermarktu. Razlog ćemo naći u tome da su neki naši važni igrači već u tridesetim godinama što im uvelike spušta cijenu potencijalnog transfera, ali ne i kvalitetu. Primjerice, Luka Modrić vrijedi po TM-u samo 4 milijuna eura, a nama je iznimno važan.

Najmanje vrijedna reprezentacija po Transfermarktu je Jordan koji vrijedi 16 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Šveđani su posebna priča Kvalifikacija za SP: Njihov plasman nitko nije očekivao