EMOTIVNO /

Poruka koja je odjeknula: Džeko se oglasio nakon velikog podviga

Poruka koja je odjeknula: Džeko se oglasio nakon velikog podviga
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Džeko se oglasio na društvenim mrežama

3.4.2026.
7:36
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. nakon velikih pobjeda protiv Walesa i Italije u doigravanju.

Zmajevi su pritom priredili pravo iznenađenje jer im je malo tko davao realne šanse. U oba susreta slavili su nakon izvođenja jedanaesteraca, a momčad je predvodio kapetan Edin Džeko koji i u 40. godini igra na vrhunskoj razini.

Nakon što su se emocije donekle smirile, Džeko se oglasio na društvenim mrežama i osvrnuo na put do velikog uspjeha.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Put nije bio lagan. Bilo je sumnji, padova i teških trenutaka, ali nismo odustajali. Vjerovali smo jedni u druge i u ono što gradimo. Danas znamo koliko rada, odricanja i karaktera stoji iza ovog uspjeha.

Ponosan sam na cijelu ekipu, stožer i sve koji su bili uz nas i kad nije išlo. Posebna zahvala ide navijačima – bili ste naša snaga u svakoj utakmici. Ovo nije uspjeh pojedinca, ovo je pobjeda svih nas.

Kao kapetan osjećam ponos, ali i veliku odgovornost. Ostvarili smo san, ali tu ne stajemo. Pred nama su još veći izazovi”, poručio je Džeko.

POGLEDAJTE VIDEO: Pobijeda BiH nad Italijom podijelila državu: Donosimo političku dimenziju nogometnog trijumfa

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
