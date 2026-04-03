Poruka koja je odjeknula: Džeko se oglasio nakon velikog podviga

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. nakon velikih pobjeda protiv Walesa i Italije u doigravanju.

Zmajevi su pritom priredili pravo iznenađenje jer im je malo tko davao realne šanse. U oba susreta slavili su nakon izvođenja jedanaesteraca, a momčad je predvodio kapetan Edin Džeko koji i u 40. godini igra na vrhunskoj razini.

Nakon što su se emocije donekle smirile, Džeko se oglasio na društvenim mrežama i osvrnuo na put do velikog uspjeha.

“Put nije bio lagan. Bilo je sumnji, padova i teških trenutaka, ali nismo odustajali. Vjerovali smo jedni u druge i u ono što gradimo. Danas znamo koliko rada, odricanja i karaktera stoji iza ovog uspjeha.

Ponosan sam na cijelu ekipu, stožer i sve koji su bili uz nas i kad nije išlo. Posebna zahvala ide navijačima – bili ste naša snaga u svakoj utakmici. Ovo nije uspjeh pojedinca, ovo je pobjeda svih nas.

Kao kapetan osjećam ponos, ali i veliku odgovornost. Ostvarili smo san, ali tu ne stajemo. Pred nama su još veći izazovi”, poručio je Džeko.

