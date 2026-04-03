Drama nakon utakmica: James završio u bolnici, stanje zabrinulo navijače

Kapetan kolumbijske nogometne reprezentacije James Rodriguez, koji je proteklih dana igrao pripremne utakmice s Hrvatskom i Francuskom, završio je u bolnici zbog dehidracije, priopćio je Kolumbijski nogometni savez u četvrtak.

Vezni 34-godišnji igrač zaprimljen je u bolnicu u američkoj Minnesoti nakon što se ondje vratio s okupljanja reprezentacije.

„Dan nakon utakmice protiv Francuske pokazao je znakove ozbiljne dehidracije koja je zahtijevala njegovu hospitalizaciju tijekom posljednja 72 sata“, izvijestio je savez te južnoameričke zemlje.

Rodriguez se nalazi pod nadzorom liječnika i uspješno se oporavlja. „Važno je reći da ova situacija nije povezana s mišićno-koštanim ozljedama niti je vezana s razvojem njegovih nogometnih aktivnosti“, naveo je savez.

Rodriguez je u nedjelju u Washingtonu odigrao 63 minute u porazu 1-3 od Francuske. Dva dana ranije je u američkom gradu Orlandu proveo na terenu i 63 minute u porazu 1-2 od Hrvatske.

Rodriguez je nastupio u tim utakmicama nakon što je ranije ovaj mjesec odigrao svega 39 minuta u dvjema utakmicama za američki klub Minnesotu United. Prije toga je pauzirao četiri mjeseca poslije odlaska iz meksičkog Club Leona.

Kolumbija se u SAD-u pripremala za Svjetsko prvenstvo koje za dva mjeseca počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Rodriguez je, sa 124 nastupa i 31 golom za Kolumbiju, i dalje važan igrač te reprezentacije.

Izbornik Nestor Lorenzo je uoči njegovog nastupa protiv Hrvatske bio izjavio da je formi.

„Liječnički tim kolumbijske reprezentacije održava stalnu i koordiniranu komunikaciju s klubom Minnesota United kako bi detaljno pratio njegov oporavak“, priopćio je Kolumbijski nogometni savez poželjevši mu brz i uspješan oporavak.

Rodriguez je tijekom karijere nastupao i za europske velikane Monaco, Real Madrid, Bayern Munchen i Porto.

