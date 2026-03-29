REAL NA IGLAMA /

Vinicius preskočio trening, svi strepe hoće li istrčati na teren protiv Modrića

Vinicius preskočio trening, svi strepe hoće li istrčati na teren protiv Modrića
Foto: Sports Press Photo/ddp USA/Profimedia

Vinicius je bol osjetio nakon prijateljskog susreta s Francuskom

29.3.2026.
10:53
Sportski.net
Jedna od najvažnijih uzdanica Real Madrida i brazilske reprezentacije, izazvao je određenu dozu nelagode uoči ključnog dijela sezone. Na rasporedu su, između ostalog, i četvrtfinalni susreti Lige prvaka protiv Bayerna početkom travnja, a njegov fizički status trenutno je pod povećalom.

Naime, Brazilac je tijekom reprezentativnog okupljanja osjetio bol u bedru zbog koje je preskočio trening. Brazil u srijedu rano ujutro igra pripremnu utakmicu protiv Hrvatske, što dodatno povećava zanimanje za njegovo stanje.

Utakmicu Hrvatske i Brazila možete gledati na kanalu Nove TV na platformi Voyo.  

Kako piše brazilski Globo Esporte, 25-godišnji napadač u subotu nije trenirao s ostatkom momčadi. Umjesto rada na terenu, odradio je lakši program u teretani, nakon čega je bio podvrgnut i liječničkom tretmanu.

Iako situacija na prvu djeluje zabrinjavajuće, čini se da je riječ o mjeri opreza. Vinicius je bol osjetio nakon prijateljskog susreta s Francuskom, u kojem je Brazil poražen 1:2, no liječnički pregled nije pokazao ozbiljniju ozljedu.

Unatoč tome, njegov nastup protiv Hrvatske zasad je pod upitnikom.

Vinicius je ove sezone jedan od najefikasnijih igrača Reala, drugi strijelac momčadi iza Kyliana Mbappéa. U 43 nastupa u svim natjecanjima postigao je 17 pogodaka te upisao 13 asistencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Vinicius, Rodrygo, Yamal, Raphinha... Svi oni su iza Ante Budimira

Vinicius JuniorBrazilHrvatska Nogometna ReprezentacijaLuka Modrić
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
