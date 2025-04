Istra je u srijedu izgubila u polufinalu Kupa Hrvatske i tako ostala bez prvog plasmana u finale tog natjecanja. Istrijani su pokazali vrlo dobru igru i ne smiju previše tugovati jer igraju jednu solidnu sezonu. Povodom toga razgovarali smo s Istrinim stoperom, Fincem Villeom Koskijem koji nam je dao svoje utiske utakmice s Rijekom, ali razgovarali smo i o drugim temama vezanim za hrvatski nogomet.

Igrali ste odlično protiv Rijeke, ali na kraju ostali bez plasmana u finale. Kako si vidio utakmicu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razočarani smo što nismo pobijedili, ali odigrali smo dobru utakmicu. Imali smo veliku priliku ući u finale, pa smo razočarani. Teško je prihvatiti da igrate dobro i onda izgubite zbog greške na na kraju utakmice, ali već se to događalo, to je nogomet, morate biti spremni na sve. Jedna greška može vas koštati utakmice. Kao nogometaš tu bol često osjetite, ali svejedno imate dobar osjećaj. Posebice kad se takva greška dogodi na kraju utakmice kad ste već izmoreni i onda se jako teško vratiti u utakmicu, ali to je nogomet, to je život", sumirao je Koski.

Atmosfera je bila odlična, Demoni su napunili kavez za gostujuće navijače.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je ovo bila najbolja atmosfera od kad sam stigao u Hrvatsku. Uživao sam. Iako je bila gostujuća utakmica, naši su navijači bili jako glasni i uživao sam", pohvalio je svoje navijače Finac.

'Cilj je jasan'

Utakmica s Dinamom već je u subotu. Koliko je teško nakon ovakve utakmice igrati još jednom tri dana kasnije?

"Nikad nije lako, ali kad igrate svaka tri dana uđete u nekakav mod preživljavanja i onda možete davati sve od sebe jer se tijelo navikne. U subotu će biti teška utakmica, ali vjerujemo da imamo dovoljno svježine da damo sve od sebe protiv Dinama".

Devet kola je ostalo do kraja, koji su ciljevi za kraj sezone?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pobijediti svaku utakmicu, jednostavno. Idemo utakmicu po utakmicu, a prije svake utakmice cilj je isti: pobijediti. Tako je najlakše igrati, a onda ćemo vidjeti na kraju sezone koje će nam to mjesto donijeti", rekao je kratko i jasno Ville.

Kakvi su dojmovi o hrvatskoj ligi i nogometu nakon prve sezone?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dosta je brža liga od finske gdje sam igrao prije. Imate tehnički nadarene igrače i sviđa mi se igrati ovdje, možete pokazati individualnu kvalitetu. Do sad sam uživao igrati u hrvatskoj, imate puno talentiranih igrača i momčadi", nahvalio je ligu Koski.

Kako se bilo uklopiti u jednu internacionalnu momčad poput Istre u kojoj igraju igrači iz raznih dijelova svijeta?

"Ovisi o klubu i suigračima, ali meni u Istri nije bilo teško. Osjećam se dobrodošlo od početka, svi pričaju engleski vrlo dobro. Prilagodba ovisi i o samom igraču, kakva ste osoba i kako komunicirate sa suigračima, bitno je komunicirati od početka, a ne biti zatvoren i brzo sam upoznao sve, bilo mi je lako, sa svima imam dobar odnos", priča nam Koski.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Kakav je grad Pula, koja mjesta posebno voliš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sviđa mi se grad, posebice ljeti, ljetne večeri su predivne. Ne znam puno o gradu, živim blizu Arene i sviđa mi se taj dio oko centra, a najviše mi se sviđa Verudela gdje ljudi plivaju, to mi je najdraži dio posebice ljeti".

Nakon dugog razimšljanja, ipak je odlučio između Dinama, Hajduka i RIjeke

Je li teško igrati u istoj sezoni pod dva različita trenera? Garcia je došao umjesto Tramezzanija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije lako se prilagoditi jer ne mijenjaš samo svoj način igre, cijela momčad mijenja razinu i to je najteži dio, ne ovisite samo o sebi, ali odgovara mi ovaj stil koji sad igramo jer slično smo igrali i kada sam bio u Finskoj, a tako igramo i u finskoj reprezentaciji tako da nije neka velika promjena, ali najvažnije je uklopiti stil u cijelu momčad što je teže i treba vremena", sumirao je trenerski rad reprezentativac Finske.

Pitali smo Koskija i tko će biti prvak po njemu. Nakon dugog razmišljanja ipak se odlučio reći.

"Sve tri momčadi je bilo teško pobijediti, ali ako moram reći, rekao bih Rijeka. U međusobnim susretima s rivalima su bili bolji, dobili su Hajduk dva puta, kao i Dinamo. Bili su bolji u tim derbijima pa im zato daje prednost, ali nikad se ne zna", zaključio je Koski.

Ville Koski stigao je iz finske Honke prošloga ljeta i pokazao se kao odlično pojačanje. Na stoperskoj poziciji igra odlično, drži kvalitetnu obranu Istre i Puležanima neće biti lako zadržati ga u svojim redovima.