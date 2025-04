Štimac otkrio istinu o transferu Vatrenog: ‘Moj propust, isprike!’

Igor Štimac ispričao se Mariju Pašaliću zbog netočnih tvrdnji izrečenih tijekom svjedočenja na suđenju Zdravku Mamiću. Pogrešno je naveo da je Pašalić prodao dio transfernog obeštećenja pri prelasku iz Hajduka u Chelsea.

"Nenamjerno sam ga uvukao u krivi kontekst. To nije učinio on, već Hajduk. Isprika Mariju, nemam problem priznati grešku," poručio je Štimac u emisiji 'Istinom do gola' koju vodi Zdravko Reić.

Tijekom svjedočenja tvrdio je da su Pašalić i njegov agent prodali 50% transfernog obeštećenja agenciji, no sada je to povukao i jasno istaknuo da je Hajduk bio taj koji je prodao prava.

