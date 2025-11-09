Vjetar u leđa iz Norveške: Viking pomogao Dinamu u borbi za izravan ulazak u Ligu prvaka

Dok se Dinamo u domaćem prvenstvu bori s vlastitim problemima, i na travnjaku i izvan njega, iz Norveške su stigle vijesti koje bi mogle donijeti tračak optimizma u Maksimir. Viking je na svom terenu svladao HamKam s uvjerljivih 3:0 i učvrstio se na vrhu norveške Eliteserien, četiri boda ispred aktualnog prvaka Bodo Glimta i to svega dva kola prije kraja prvenstva.

Za norveške navijače to znači borbu za naslov, ali za Dinamo, to je vijest od daleko većeg značaja. Naime, pobjedom Vikinga otvorila se mogućnost da zagrebački klub, ako osvoji HNL, dobije izravan ulazak u Ligu prvaka 2026.

Matematika europskog sna

UEFA-ina ljestvica nacionalnih prvaka svake sezone odlučuje koji će klubovi iz “manjih” liga izboriti izravan plasman u Ligu prvaka. Dinamo se trenutno nalazi na petom mjestu te liste, odmah iza Bodo Glimta, Olympiakosa, Kopenhagena i Red Bull Salzburga. Na samom vrhu je Rangers, no škotski velikan ove sezone igra daleko ispod očekivanja i vrlo vjerojatno će ostati bez naslova, čime bi i izgubio prednost u koeficijentu.

U toj situaciji, svaki poraz Bodo Glimta i svaki bod koji Viking uzme, približava Dinamo mogućnosti da upravo on iskoristi UEFA-in sustav i izbjegne teške kvalifikacije. Jer, prema pravilima, izravno mjesto pripada prvaku države s najboljim koeficijentom koji nije u pet najvećih liga, ali samo ako ta momčad osvoji svoje nacionalno prvenstvo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Modri još moraju odraditi svoj dio posla

Za Dinamo to znači da mora učiniti ono što zna najbolje, osvojiti HNL. No, put do vrha nije jednostavan. Nakon Hajdukove pobjede nad Osijekom, “Bijeli” su pobjegli na četiri boda prednosti i time dodatno zakomplicirali borbu za naslov.

Unatoč tome, optimizam u Maksimiru ne jenjava. Vikingova pobjeda pokazala je da u nogometu često odlučuju i okolnosti izvan vlastite lige. Sada će svi u Dinamu pažljivo pratiti rasplet u Norveškoj, gdje bi još jedan kiks Bodo Glimta mogao značiti korak bliže elitnom europskom natjecanju.

Tko su još konkurenti?

Uz Bodo Glimt, opasni rivali Dinamu po koeficijentu su Olympiakos, Kopenhagen i Red Bull Salzburg, no svi oni prolaze kroz manje-više turbulentne sezone. Grci su tek drugi u domaćem prvenstvu, Danci također posrću u borbi za vrh, dok se Austrijanci bore s Rapidom za svaku pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog njega je cijela Hrvatska slavila! Suigrači Šipe za RTL Danas: 'Čeka Hajdukovu titulu'