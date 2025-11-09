FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
potreslo javnost /

Skandal u Benfici: Suigrač hrvatskog reprezentativca priznao dijeljenje zabranjenog videa s maloljetnicima

Skandal u Benfici: Suigrač hrvatskog reprezentativca priznao dijeljenje zabranjenog videa s maloljetnicima
×
Foto: Valter Gouveia/spp/imago Sportfotodienst/profimedia

Norvežanin je istaknuo da je nedavno kontaktiran od strane danske policije te da je službeno optužen za kršenje zakona

9.11.2025.
11:26
Sportski.net
Valter Gouveia/spp/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometni svijet potresla je vijest iz Portugala kako je 21-godišnji norveški nogometaš Benfice, Andreas Schjelderup, javno  priznao da je optužen za dijeljenje ilegalnog videomaterijala s maloljetnicima. Mladić, koji je u karijeri slovio za jednog od perspektivnijih igrača skandinavskog nogometa, objavio je priznanje putem društvenih mreža, naglasivši kako je riječ o “glupom i nepromišljenom potezu iz prošlosti”.

Incident se dogodio u Danskoj

U iskrenom obraćanju javnosti, Schjelderup je napisao kako se incident dogodio prije dvije godine dok je igrao u Danskoj za FC Nordsjaelland.

“Želim biti iskren prema svima. Napravio sam glupu pogrešku prije dvije godine. Tada sam imao 19 godina i primio sam video koji sam, bez razmišljanja, proslijedio prijatelju. Nisam ni shvatio što zapravo sadržava,” objasnio je nogometaš.

Dodao je kako je video izbrisao čim ga je prijatelj upozorio da se radi o nečemu što bi moglo biti ilegalno i neprihvatljivo.

“Nisam razmišljao o posljedicama. Tek kad sam shvatio što sam učinio, bilo je prekasno. Ono što sam napravio u Danskoj bilo je pogrešno i protiv zakona. Preuzimam punu odgovornost za svoje postupke,” poručio je Schjelderup.

Norvežanin je istaknuo da je nedavno kontaktiran od strane danske policije te da je službeno optužen za kršenje zakona o distribuciji nedozvoljenog sadržaja.

“Optužen sam i najvjerojatnije ću uskoro biti osuđen, vjerojatno uvjetno. Ne tražim izgovore, svjestan sam da je ono što sam učinio bilo pogrešno. Nadam se da će moja pogreška poslužiti kao upozorenje drugima,” dodao je mladi nogometaš.

Slučaj je izazvao veliku pozornost u Norveškoj i Portugalu, osobito jer se radi o igraču koji je tek započeo graditi ozbiljnu karijeru u redovima Benfice.

 

 

Čeka presudu

Prema informacijama danskog suda u Kopenhagenu, slučaj će biti razmotren 19. studenog, a bit će vođen kao proces priznanja krivnje. Schjelderup je optužen prema članku 235., stavku 2. Kaznenog zakona Danske, koji se odnosi na posjedovanje i dijeljenje seksualnog materijala s osobama mlađim od 18 godina.

Mladi nogometaš izrazio je i duboko žaljenje što se cijela situacija odvija u trenutku kad se norveška reprezentacija priprema za važne kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.

“Volio bih da mogu vratiti vrijeme i ispraviti pogrešku. Nikada prije nisam učinio ništa protuzakonito, niti sam imao problema s policijom. Ovo mi je bilo veliko upozorenje,” zaključio je Schjelderup.

Iako je naglasio da ne postoji nikakav opravdani razlog za njegovo ponašanje, mladi nogometaš se nada da će njegov primjer poslužiti drugima kao upozorenje koliko jedan trenutak nepromišljenosti može promijeniti život.

POGLEDAJTE VIDEO: Komljenović ponudio rješenje za Dinamo: 'Ako nešto ne štima, može se i to probati'

Dječja PornografijaJose MourinhoFranjo IvanoviĆBenfica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
potreslo javnost /
Skandal u Benfici: Suigrač hrvatskog reprezentativca priznao dijeljenje zabranjenog videa s maloljetnicima