Skandal u Benfici: Suigrač hrvatskog reprezentativca priznao dijeljenje zabranjenog videa s maloljetnicima

Nogometni svijet potresla je vijest iz Portugala kako je 21-godišnji norveški nogometaš Benfice, Andreas Schjelderup, javno priznao da je optužen za dijeljenje ilegalnog videomaterijala s maloljetnicima. Mladić, koji je u karijeri slovio za jednog od perspektivnijih igrača skandinavskog nogometa, objavio je priznanje putem društvenih mreža, naglasivši kako je riječ o “glupom i nepromišljenom potezu iz prošlosti”.

Incident se dogodio u Danskoj

U iskrenom obraćanju javnosti, Schjelderup je napisao kako se incident dogodio prije dvije godine dok je igrao u Danskoj za FC Nordsjaelland.

“Želim biti iskren prema svima. Napravio sam glupu pogrešku prije dvije godine. Tada sam imao 19 godina i primio sam video koji sam, bez razmišljanja, proslijedio prijatelju. Nisam ni shvatio što zapravo sadržava,” objasnio je nogometaš.

Dodao je kako je video izbrisao čim ga je prijatelj upozorio da se radi o nečemu što bi moglo biti ilegalno i neprihvatljivo.

“Nisam razmišljao o posljedicama. Tek kad sam shvatio što sam učinio, bilo je prekasno. Ono što sam napravio u Danskoj bilo je pogrešno i protiv zakona. Preuzimam punu odgovornost za svoje postupke,” poručio je Schjelderup.

Norvežanin je istaknuo da je nedavno kontaktiran od strane danske policije te da je službeno optužen za kršenje zakona o distribuciji nedozvoljenog sadržaja.

“Optužen sam i najvjerojatnije ću uskoro biti osuđen, vjerojatno uvjetno. Ne tražim izgovore, svjestan sam da je ono što sam učinio bilo pogrešno. Nadam se da će moja pogreška poslužiti kao upozorenje drugima,” dodao je mladi nogometaš.

Slučaj je izazvao veliku pozornost u Norveškoj i Portugalu, osobito jer se radi o igraču koji je tek započeo graditi ozbiljnu karijeru u redovima Benfice.

Andreas Schjelderup no seu Instagram. 🚨 pic.twitter.com/ky1lc6cNK8 — PLUS Benfica (@plusbenfica) November 8, 2025

Čeka presudu

Prema informacijama danskog suda u Kopenhagenu, slučaj će biti razmotren 19. studenog, a bit će vođen kao proces priznanja krivnje. Schjelderup je optužen prema članku 235., stavku 2. Kaznenog zakona Danske, koji se odnosi na posjedovanje i dijeljenje seksualnog materijala s osobama mlađim od 18 godina.

Mladi nogometaš izrazio je i duboko žaljenje što se cijela situacija odvija u trenutku kad se norveška reprezentacija priprema za važne kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.

“Volio bih da mogu vratiti vrijeme i ispraviti pogrešku. Nikada prije nisam učinio ništa protuzakonito, niti sam imao problema s policijom. Ovo mi je bilo veliko upozorenje,” zaključio je Schjelderup.

Iako je naglasio da ne postoji nikakav opravdani razlog za njegovo ponašanje, mladi nogometaš se nada da će njegov primjer poslužiti drugima kao upozorenje koliko jedan trenutak nepromišljenosti može promijeniti život.

