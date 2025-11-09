FREEMAIL
HVALITE ME USTA MOJA /

Novi potez Donalda Trumpa: Stadion NFL momčadi s burnom prošlošću mogao bi nositi njegovo ime

Novi potez Donalda Trumpa: Stadion NFL momčadi s burnom prošlošću mogao bi nositi njegovo ime
Foto: Daniel Torok/white House/zuma Press/profimedia

Planirani, nadsvođeni stadion vrijedan 3,7 milijardi dolara bit će izgrađen u Washingtonu, D.C.

9.11.2025.
9:47
Hina
Daniel Torok/white House/zuma Press/profimedia
Sportski televizijski kanal ESPN u subotu je izvijestio da bi predsjednik Donald Trump želio da novi stadion NFL tima "Washington Commanders" nosi njegovo ime.

"Visoki izvor iz Bijele kuće" rekao je ESPN-u da je vrhovni zapovjednik svoju želju izrazio vlasničkoj grupaciji NFL tima na čijem je čelu Josh Harris.

"Predsjednik to želi i vjerojatno će se i dogoditi", rekao je izvor.

"Bilo bi divno da nosi njegovo ime jer je upravo predsjednik Trump omogućio izgradnju novog stadiona", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Planirani, nadsvođeni stadion vrijedan 3,7 milijardi dolara bit će izgrađen u Washingtonu, D.C., na mjestu bivšeg stadiona RFK, doma tadašnjih Washington Redskinsa od 1961. do 1996. godine.

Otvaranje stadiona sa 65. 000 mjesta predviđa se za 2030. godinu.

NFL stadioni gotovo uvijek prodaju svoja unosna prava na imenovanje korporativnim sponzorima.

Trumpu nije strano stavljanje svog imena na zgrade, hotele, kockarnice i golf terene kao investitor u nekretnine, uz prodaju predmeta s Trumpovom robnom markom, od tenisica do Biblija.

