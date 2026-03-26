Sáncheza već čeka drugi posao ako dobije otkaz u Rijeci

Kao što smo već pisali, velike su šanse da će španjolski stručnjak na klupi Rijeke, Victor Sánchez, dobiti otkaz u slučaju negativnih rezultata protiv Slaven Belupa u sljedeće dvije utakmice, od kojih je jedna u kupu, a jedna u prvenstvu.

No, kako javlja SportKlub, čak i u slučaju pozitivnih rezultata postoji mogućnost da Sanchez u skorije vrijeme napusti Rijeku. Naime, taj portal navodi kako je jedan neimenovani klub sa samog vrha ciparske lige poslao ponudu treneru Rijeke, koji ih je "kupio" odličnom igrom u Europi.

Ponuda ciparskog kluba značajno je izdašnija nego ona Rijeke, pa bi pedesetogodišnji trener, neovisno o rezultatu, mogao napustiti klub s Kvarnera.

