SANCHEZ NA TESTU /

Mišković eksplodirao nakon debakla: 'Ovo više ne može ovako!'

Foto: Aleksandar Djorovic/imago sportfotodienst/Profimedia

'Sanchezu smo svi mi iz klupskog vrha i sportskog sektora rekli što mislimo'

25.3.2026.
9:23
Sportski.net
Debakl od Gorice koje je Rijeka doživjela u prošlom kolu nije mogao proći nezapaženo. Primiti četiri komada kao prvak svakako je neprihvatljivo, a pogotovo za Rijeku koja se doima kao čvrsta momčad kojoj se takve stvarni ne bi trebale događati, a pogotovo ne, uz dužno poštovanje Gorici, od momčadi koja je bliže borbi za ostanak nego borbi za prvaka.

Sada se oglasio Rijekin gazda Damir Mišković i javno poslao upozorenje Sanchezu.

'Rijeka mora puno bolje u HNL-u i od stručnog stožera očekujem da zadnjih devet kola odrade puno bolje. Kao predsjednik ne prihvaćam da na takav način gubimo bodove i rušimo si rejting. Jer pokazali smo da možemo, pokazali smo da znamo, pokazali su i treneri i igrači da mogu, ali… Jako je teško igračima priviknuti se na toliko rotacija i ne može se onda izgledati bolje i uigranije niti da igramo protiv juniora. Eto, to je ono što mislimo Juričić, Raić-Sudar, Čulina, ja… Prvi se put susrećemo s ovakvim načinom rada jednog trenera. I svi smatramo da je ovo u Gorici opet bilo previše po pitanju rotacija. Rezultat ti već na malo duže staze pokaže je li način na koji si radio i pripremao utakmice dobar ili nije. I pokazao nam je. I u Europi i u HNL-u. Nažalost, mi smo sedam utakmica izgubili zbog tolikih i takvih rotacija. To mislimo svi mi u klubu, a na stručnom stožeru je da naprave ono što je najbolje za Rijeku. Nitko im ne sastavlja momčad, ali ovo u HNL-u ne valja i to treba promijeniti. Vratiti se na europske postavke. Igranja, taktike i svega drugoga', rekao je Mišković za Novi list i dodao da je upaljen alarm u borbi za treće mjesto.

'Sanchezu smo svi mi iz klupskog vrha i sportskog sektora rekli što mislimo. Sad ćemo nakon pauze vidjeti je li shvatio ili nije', jasno je upozorenje predsjednika Rijeke.

