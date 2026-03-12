Sanchez: 'Živi smo protiv jednog od favorita za osvajanje, itekako imamo šanse u uzvratu'

Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskoj ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio 2:1 u prvoj utakmici osmine finala.

Trener rijeke, Victor Sanchez nije mogao biti zadovoljan porazom od Strasbourga, ali je mogao biti ponosan načinom na koji je odigrala njegova momčad.

"Izgubili smo utakmicu s jednim golom razlike. Čestitam igračima na sjajnoj predstavi koju su pružili. Igrali smo protiv najbolje momčadi u skupini i jednog od jasnih favorita za naslov u ovom natjecanju. Naši su igrači pokazali da se mogu nositi s ovom razinom nogometa. Jako sam ponosan na njih, svaka im čast. Također, veliko hvala našim navijačima na ogromnoj podršci s tribina. Drugu ćemo utakmicu pripremati s razmišljanjem da smo “živi”. Danas smo vidjeli da pariramo jako dobro. Da je rezultat bio drugačiji, mislim da bi se svi složili da je zasluženo, ali nogomet je uvijek pošten prema preciznosti. Stvorili smo odlične šanse, njihov je vratar sjajno branio i rezultat je takav kakav jest. No, tu smo, kao što rekoh, aktivni smo i sretni što vidimo naše igrače kako se natječu na ovom nivou. Sada je vrijeme za odmor i oporavak kako bismo se pripremili za iduću važnu prvenstvenu utakmicu, prije nego što ponovno počnemo misliti na uzvrat", rekao je Sanchez u uvodu konferencije za medije.

Šteta što niste izvukli barem remi u Francuskoj, ali što je, tu je. Momčad je odigrala odlično, imali ste svoje prilike, niste potonuli?

"Remi je uvijek bolji od poraza. Kad izgubiš s puno golova, bolje je izgubiti s manje, a kad je remi, bolje je pobijediti. To je očito. Nismo sretni rezultatom, ali nam je izuzetno važna izvedba igrača kojom su pokazali da se možemo nositi s ovakvom ekipom. Jedan gol zaostatka je nešto što možemo nadoknaditi. Ako u uzvratu budemo igrali kao danas, možemo im stvoriti probleme i to nam je plan."

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Trener O’Neil je izjavio da je Rijeka igrala vrlo čvrsto i agresivno protiv njihovih mladih igrača. Je li to put do pobjede u Francuskoj?

"Smatram da je razina fizičke spreme u prvoj francuskoj ligi puno viša nego u našoj ligi. To je slučaj u velikim ligama s velikim momčadima, sve je na višoj razini: proračun, plaće, kvaliteta igrača, pa tako i kondicija. Ne znam koliko suradnika i analitičara imaju, ali moji su mi analitičari rekli da ih je otprilike 12. Nisu ih uspjeli ni prebrojati na terenu. Imaju ogroman stručni stožer zbog budžeta. Teško mi je povjerovati da bi momčad na ovoj razini bila fizički slabija od protivnika iz lige poput naše. Svakako, trudimo se pripremiti naše igrače najbolje što možemo i na fizičkom planu. Kao što sam ovdje već više puta ponovio, hrvatska liga zahtijeva visoku razinu u duelima i kondiciji. Imamo vrlo mladu momčad, a današnji nogomet je fizički izuzetno zahtjevan. Kad sam stigao, tražili smo podatke o fizičkoj spremi kako bismo znali na čemu je svaki igrač i kako bismo kroz treninge mogli pomicati njihove granice. Te podatke nismo imali kad smo došli. Sada stvaramo bazu podataka koja će biti vrlo korisna i klubu i stožeru, jer ćemo svakog tjedna znati kako igrači trče i kako se fizički ponašaju pa možemo kreirati individualne programe za napredak. Za mene je to u modernom nogometu sasvim normalno."

Nakon ove utakmice, možda zvuči neobično zbog rezultata, ali Rijeka ima aktivan rezultat nakon svega viđenog na terenu?

"Rekao sam da smo “živi”. Ne znam što tko misli o tome, niti me briga. Brine nas ono što znamo i što smo vidjeli na terenu, a to je da se možemo natjecati. Da smo danas pobijedili, nitko ne bi bio iznenađen. Da je završilo remijem, svi bi rekli da je zasluženo. Utakmica je bila vrlo izjednačena. Oni su imali svoje prilike, ali mislim da smo mi imali čak i bolje i brojnije šanse od njih. Pokazali smo da možemo. Pokušat ćemo isto u uzvratu kako bismo preokrenuli rezultat. Koliko smo golova mogli zabiti danas? Mislim da smo lagano mogli dati tri ili četiri. U uzvratu nam trebaju dva više od njih, a danas smo vidjeli da to možemo."

Moramo spomenuti i publiku, Armada je bila fantastična cijelu utakmicu.

"To sam spomenuo odmah na početku, to mi je najvažnije. Prvo čestitke igračima, a onda veliko hvala navijačima. Bila je to utakmica za uživanje, ali i utakmica za proslavu ovog povijesnog trenutka. Dugo godina naši navijači nisu imali priliku gledati ovakvu razinu nogometa u ovoj fazi europskih natjecanja. Jako smo sretni što smo ih usrećili i zahvalni smo svima na podršci koju su nam pružili", zaključio je Victor Sanchez.

