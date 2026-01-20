Veliko pojačanje u borbi za ostanak! Vukovar doveo bivšeg stopera Hajduka

Neobično prometno je ove zime u HNL-u. Gotov svaki klub se pojačao, neki i s više od jednog igrača, a posebno je prometno na dnu gdje Osijek i Vukovar gomilaju jaka imena u borbi za ostanak.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tako je za Osijek potpisao upravo Vukovarov Matteo Mejia, ali i bivši kapetan Borna Barišić, te tri poznata imena iz HNL-a Vladan Bubanja, Fran Karačić i Tonio Teklić, a i nigerijsko krilo Samuel Akere, dok je se Vukovar odlučio pojačati iz naših najboljih klubova.

U najistočniji klub u HNL-u su iz Dinama stigli Lovre Kulušić i Moreno Živković, iz Rijeke je došao Šimun Butić, a sada se Vukovarcima pridružio i bivši igrač Hajduka Josip Elez.

Elez će biti veliko pojačanje u redovima Silvija Čabraje budući da ima bogato iskustvo. Bivši stoper (31) Hajduka je u karijeri osim za 'Splitske Bile' igrao i za Lazio, Hannover i Rijeku, a u HNL-u je nastupio 124 puta. U Vukovaru se nadaju kako bi on mogao još dodatno učvrstiti obranu koja je od ranije pojačana bivšim juniorom Dinama Jakovom Gurlicom i bivšim juniorom Juventusa Nikitom Vlasenkom, te vratarom Denisom Pintolom.

POGLEDAJTE VIDEO: Kapetan kapetanski! Martinović otvoreno nakon pobjede: 'Samo ovako možemo dobivati velike...'