OSVAJAČ DUPLE KRUNE /

Veliko pojačanje u borbi za ostanak! Vukovar doveo bivšeg stopera Hajduka

Veliko pojačanje u borbi za ostanak! Vukovar doveo bivšeg stopera Hajduka
Foto: Igor Kralj/pixsell

Josip Elez je u HNL-u skupio 124 nastupa, a 2017. je s Rijekom osvojio duplu krunu

20.1.2026.
18:14
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
Neobično prometno je ove zime u HNL-u. Gotov svaki klub se pojačao, neki i s više od jednog igrača, a posebno je prometno na dnu gdje Osijek i Vukovar gomilaju jaka imena u borbi za ostanak.

Tako je za Osijek potpisao upravo Vukovarov Matteo Mejia, ali i bivši kapetan Borna Barišić, te tri poznata imena iz HNL-a Vladan Bubanja, Fran Karačić i Tonio Teklić, a i nigerijsko krilo Samuel Akere, dok je se Vukovar odlučio pojačati iz naših najboljih klubova.

U najistočniji klub u HNL-u su iz Dinama stigli Lovre Kulušić i Moreno Živković, iz Rijeke je došao Šimun Butić, a sada se Vukovarcima pridružio i bivši igrač Hajduka Josip Elez.

Elez će biti veliko pojačanje u redovima Silvija Čabraje budući da ima bogato iskustvo. Bivši stoper (31) Hajduka je u karijeri osim za 'Splitske Bile' igrao i za Lazio, Hannover i Rijeku, a u HNL-u je nastupio 124 puta. U Vukovaru se nadaju kako bi on mogao još dodatno učvrstiti obranu koja je od ranije pojačana bivšim juniorom Dinama Jakovom Gurlicom i bivšim juniorom Juventusa Nikitom Vlasenkom, te vratarom Denisom Pintolom.

 

Josip ElezVukovar 1991Hnl
komentara
Veliko pojačanje u borbi za ostanak! Vukovar doveo bivšeg stopera Hajduka