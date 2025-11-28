Veliki peh za Hajduk: Ozljedio se ponajbolji igrač 'Bilih'
Nakon što je zbog boli u pubičnoj kosti ranije otpao Ivica Ivušić, sada je za dvoboj Hajduka I Varaždina otpao i još jedan bitan igrač.
Naime, kako prenosi Dalmatinski portal, hajdučki "Capitan America" Rokas Pukštas ozlijedio je zglob na treningu, te je za njega ova polusezona gotova. Ove je sezone Pukštas odigrao 17 utakmica, zabivši pritom četiri gola. Ta forma ga je dovela i na mete europskih skauta, ali i u U23 reprezentaciju SAD-a.
Hajduk je trenutno prvi s bodom više od drugoplasiranog Dinama, dok je Varaždin četvrti.
