GOTOVA POLUSEZONA /

Veliki peh za Hajduk: Ozljedio se ponajbolji igrač 'Bilih'

Veliki peh za Hajduk: Ozljedio se ponajbolji igrač 'Bilih'
Foto: Sime Zelic/pixsell

Ove je sezone Pukštas odigrao 17 utakmica, zabivši pritom četiri gola što ga je dovelo na mete brojnih skauta, ali i u U23 reprezentaciju SAD-a.

28.11.2025.
19:18
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Nakon što je zbog boli u pubičnoj kosti ranije otpao Ivica Ivušić, sada je za dvoboj Hajduka I Varaždina otpao i još jedan bitan igrač.

Naime, kako prenosi Dalmatinski portal, hajdučki "Capitan America" Rokas Pukštas ozlijedio je zglob na treningu, te je za njega ova polusezona gotova. Ove je sezone Pukštas odigrao 17 utakmica, zabivši pritom četiri gola. Ta forma ga je dovela i na mete europskih skauta, ali i u U23 reprezentaciju SAD-a.

Hajduk je trenutno prvi s bodom više od drugoplasiranog Dinama, dok je Varaždin četvrti.

 

   

 

Rokas PukštasHnlOzlijedaHajduk
