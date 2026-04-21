Veliki kiks Jakirovića u borbi za Premier ligu

Hull City Sergeja Jakirovića odigrao je 2-2 s Leicesterom i time upisao petu utakmicu u nizu u kojoj nije pobijedio.

Prvi pogodak na susretu zabio je kanadski veznjak Liam Miller u 18. minuti. S tim se rezultatom otišlo i na poluvrijeme, a zatim je Jordan James izjednačio iz jedanaesterca u 52. minuti. Samo dvije minute kasnije zabija Luke Thomas i dovodi Leicester u vodstvo, a Oliver McBurnie u 63. minuti postavlja konačan rezultat.

Ovim je rezultatom Hull City ispao iz najboljih šest, odnosno mjesta koje vodi u doigravanje za Premier ligu. Ovo je prvi put da se Hull našao izvan pozicije koje vodi u elitni rang od veljače i remija s Watfordom.

Dodajemo da je Leicester City ovim rezultatom ispao iz Championshipa, te će sljedeće godine, jedanaest sezona nakon što su postali prvaci Engleske igrati u trećoj ligi.

Standings provided by Sofascore

