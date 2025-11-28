Velika zvijezda Barcelone o porocima i životu: 'Oca sam se bojao...'

Poljski vratar Wojciech Szczesny jedan je od najboljih vratara generacije, barem je tako on mislio kada su ga pitali prije nekoliko mjeseci. Tada je izjavio kako je "potjerao" na klupu Emiliana Martineza u Arsenalu, Alissona u Romi i Buffona na klupu u Juventusu, pa je "logično da je bolji". A sada je za poljski GQ dao veliki životni intervju.

O obitelji:

U njemu je govorio o svojoj mladosti, kako je kao dječak ostao bez sestre i kakav je bio odnos s roditeljima. "Ne mogu shvatiti kako je mama mogla biti tako hrabra. Nakon traumatičnog iskustva, kakva je bila smrt moje sestre (Natalija je umrla nakon što ju je udario auto), dala je bratu i meni toliko slobode i povjerenja na ne baš jednostavnom dvorištu na Grochowu. Jako sam joj zahvalan", no Szczesny je otkrio i kako se oca, također nogometnog vratara, plašio. „Kao klinac jednostavno sam ga se bojao. Ne mislim na strah od fizičke boli, već na to da bi me, pred drugim ljudima, s namjerom znao javno poniziti. Ostaviti me s pitanjem: ‘Tata, zašto mi to radiš?’”

O nezdravom životu:

Szczesny je govorio i o svom velikom poroku – pušenju. U siječnju 2015., nakon teške utakmice koju je Arsenal izgubio 0:2 od Southamptona, Szczesny je zapalio pod tušem i u tome ga je uhvatio Arsene Wenger. Tada je platio kaznu, no svejedno je izbačen iz prve momčadi i uskoro poslan na posudbu u Romu.

„U Arsenalu je pušenje u svlačionici bilo zabranjeno. Wenger je znao da pušim. Pušio sam nakon svake utakmice. Danas on tvrdi da mi se samo čini da je znao, jer on o tome nije imao pojma. Ja mislim da je znao – samo je glumio da ne zna. Te sam utakmice odigrao katastrofalno, i kad sam zapalio, on je to vidio. Maknuo me. Danas se to ne bi dogodilo, jer bih prije s njim izgradio odnos u kojem bih mu mogao reći: ‘Arsène, oprosti, ali meni treba cigareta u svlačionici. Razumijem, ne sviđa ti se, palit ću negdje sa strane da ne dajem loš primjer.’”

U Španjolskoj su mu zbog te ljubavi prema cigaretama dali i nadimak Fumador (Pušač). „Sjedili smo nedavno trener Flick i ja u sauni i pitao sam ga što misli o tome. Je li taj moj imidž teret za klub? On kaže da je jedino važno ono što radim na terenu. ‘Sve dok si tamo superprofesionalan, možeš zapaliti i tijekom parade kad slavimo naslov.’” – prenio je riječi njemačkog stručnjaka poljski vratar. Otkrio je da ima i jedan drugi porok – hranu. "Volim jesti. I iako se držim u granicama, ipak sam oborio Barcelonin rekord potkožnog masnog tkiva."

O Barceloni:

Na samom kraju intervjua objasnio je i svoju odluku odlaska u mirovinu prije povratka i dolaska u Barcelonu. „Nije da nisam imao srce za nogomet, nego nisam imao srce za opcije koje su bile na stolu. Tri dana prije objave mirovine rekao sam Lewandowskom da više ne želim igrati nigdje. Osim, možda… u Barceloni. Kad me nazvao, mogao je pretpostaviti da me može nagovoriti", rekao je Szczesny i zaključio: "Prvu sezonu igrao sam besplatno — sve što sam dobio od Barcelone, odmah sam morao dati Juventusu zbog raskida ugovora.”

