L’Equipe bez dlake na jeziku: Dinamo nazvan bezvoljnim i naivnim nakon nove blamaže

Francuski sportski velikan L’Équipe nije imao milosti prema Dinamu nakon teškog poraza u petom kolu Europske lige. Zagrebačka momčad doživjela je još jedan uvjerljiv neuspjeh. Lille je na svom terenu slavio s visokih 4:0, a francuski mediji gotovo jednoglasno ističu da je Dinamo djelovao bez energije, ideje i kvalitete.

L’Équipe, najugledniji francuski i jedan od najutjecajnijih sportskih medija na svijetu, sinoćnju je utakmicu opisao: “Lille se uvjerljivom pobjedom protiv zagrebačkog Dinama vratio na pravi put nakon dva uzastopna poraza u Europskoj ligi.”

U nastavku teksta istaknuli su kako je francuska momčad “bez problema svladala Dinamo koji nema ni energije ni ekstra talenta”, naglasivši da su rani golovi potpuno utišali hrvatsku ekipu, a završnica utakmice poslužila kao konačan udarac.

Prema njihovoj analizi, ovakav ishod vraća Lille među osam vodećih klubova koji drže mjesto u nokaut-fazi natjecanja, ali i otvara pitanje hoće li sljedeći suparnici — Young Boys, Celta Vigo i Freiburg — biti jednako “popustljivi” kao Dinamo.

Lilleov trijumf i Dinamova blijeda predstava našli su se i u fokusu drugih francuskih medija. France 24 Dinamovu izvedbu opisuje kao “bezvoljnu”, dok France Bleu naglašava da je “Lille ostvario sjajan rezultat protiv zagrebačkog Dinama, koji je pokazao veliku naivnost i ozbiljne obrambene slabosti.”

