L’Equipe bez dlake na jeziku: Dinamo nazvan bezvoljnim i naivnim nakon nove blamaže
U nastavku teksta istaknuli su kako je francuska momčad “bez problema svladala Dinamo koji nema ni energije ni ekstra talenta”
Francuski sportski velikan L’Équipe nije imao milosti prema Dinamu nakon teškog poraza u petom kolu Europske lige. Zagrebačka momčad doživjela je još jedan uvjerljiv neuspjeh. Lille je na svom terenu slavio s visokih 4:0, a francuski mediji gotovo jednoglasno ističu da je Dinamo djelovao bez energije, ideje i kvalitete.
L’Équipe, najugledniji francuski i jedan od najutjecajnijih sportskih medija na svijetu, sinoćnju je utakmicu opisao: “Lille se uvjerljivom pobjedom protiv zagrebačkog Dinama vratio na pravi put nakon dva uzastopna poraza u Europskoj ligi.”
U nastavku teksta istaknuli su kako je francuska momčad “bez problema svladala Dinamo koji nema ni energije ni ekstra talenta”, naglasivši da su rani golovi potpuno utišali hrvatsku ekipu, a završnica utakmice poslužila kao konačan udarac.
Prema njihovoj analizi, ovakav ishod vraća Lille među osam vodećih klubova koji drže mjesto u nokaut-fazi natjecanja, ali i otvara pitanje hoće li sljedeći suparnici — Young Boys, Celta Vigo i Freiburg — biti jednako “popustljivi” kao Dinamo.
Lilleov trijumf i Dinamova blijeda predstava našli su se i u fokusu drugih francuskih medija. France 24 Dinamovu izvedbu opisuje kao “bezvoljnu”, dok France Bleu naglašava da je “Lille ostvario sjajan rezultat protiv zagrebačkog Dinama, koji je pokazao veliku naivnost i ozbiljne obrambene slabosti.”
