ANALITIKA /

Izašle su nove projekcije: Evo kakve su Dinamove šanse za plasman u nokaut fazu

Izašle su nove projekcije: Evo kakve su Dinamove šanse za plasman u nokaut fazu
Foto: Igor Soban/pixsell

Zagrebački je klub samo dva mjesta iznad crte koja znači plasman u nokaut fazu Europske lige

28.11.2025.
9:31
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Dinamo je u četvrtak navečer poražen na gostovanju u Lille u 4:0. Modri su doživjeli potop na terenu, a time i pali na ljestvici Europske lige.

Trenutačno su na 23. mjestu sa sedam bodova i gol-razlikom -3. Zagrebački je klub samo dva mjesta iznad crte koja znači plasman u nokaut fazu Europske lige. Do kraja ligaške faze ostala su tri kola. Dinamo će na svom terenu igrati protiv Betisa i FCSB-a, a u međuvremenu će ići na gostovanje Midtjyllandu u Dansku. 

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Dinamo i dalje favorit za top 24

Analitička stranica Football Meets Data izašla je s novim prognozama oko prolaska u nokaut fazu. Da je top osam nedohvatljiv bilo je jasne već i prije Lillea. Šane da će Dinamo završiti među osam ekipa i tako izbjeći playoff rundu i ući izravno u osminu finala su jedan posto.

 

 

Ipak, Dinamo je i dalje favorit za ostanak u 24 i plasman u playoff rundu. Iako je visoki poraz od Lillea smanjio šanse, one su i dalje na visokih 75 posto. Znači da se od Dinama očekuje da će neke bodove ipak osvojiti do kraja ligaške faze. Najveća prilika se čini protiv rumunjskog FCSB-a doma u posljednjem kolu. 10 bodova moglo bi biti dosta za prolaz, ali možda bi rada trebalo poboljšati gol-razliku. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo nakon prvog poluvremena u velikom zaostatku za Lilleom

DinamoEuropska Liga
