Izašle su nove projekcije: Evo kakve su Dinamove šanse za plasman u nokaut fazu

Dinamo je u četvrtak navečer poražen na gostovanju u Lille u 4:0. Modri su doživjeli potop na terenu, a time i pali na ljestvici Europske lige.

Trenutačno su na 23. mjestu sa sedam bodova i gol-razlikom -3. Zagrebački je klub samo dva mjesta iznad crte koja znači plasman u nokaut fazu Europske lige. Do kraja ligaške faze ostala su tri kola. Dinamo će na svom terenu igrati protiv Betisa i FCSB-a, a u međuvremenu će ići na gostovanje Midtjyllandu u Dansku.

Dinamo i dalje favorit za top 24

Analitička stranica Football Meets Data izašla je s novim prognozama oko prolaska u nokaut fazu. Da je top osam nedohvatljiv bilo je jasne već i prije Lillea. Šane da će Dinamo završiti među osam ekipa i tako izbjeći playoff rundu i ući izravno u osminu finala su jedan posto.

[🟠 UEL race for Top 8/24 - as of 28 Nov]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇩🇪 Stuttgart, 🇮🇹 Roma

📉 OUT: 🇵🇹 Braga, 🇪🇸 Celta Vigo



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic

📉 OUT: 🇳🇱 Feyenoord



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/NoPSGSiDgl — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2025

Ipak, Dinamo je i dalje favorit za ostanak u 24 i plasman u playoff rundu. Iako je visoki poraz od Lillea smanjio šanse, one su i dalje na visokih 75 posto. Znači da se od Dinama očekuje da će neke bodove ipak osvojiti do kraja ligaške faze. Najveća prilika se čini protiv rumunjskog FCSB-a doma u posljednjem kolu. 10 bodova moglo bi biti dosta za prolaz, ali možda bi rada trebalo poboljšati gol-razliku.

