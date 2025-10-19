Velika pobjeda Varaždina u Velikoj Gorici zaključila kolo

U posljednjem susretu 10. kola HNL-a nova pobjeda gostiju, nogometaši Varaždina su kod Gorice slavili s 3-1 (2-0) čime su Velikogoričani upisali treći domaći poraz u nizu.

Gosti su poveli u sedmoj minuti golom Ivana Mamuta s bijele točke. Luka Škaričić je u 36. pogodio za 2-0, dok je Aleksa Latković bio strijelac trećeg pogotka za goste u 47. minuti i velikih 3-0. Domaćin je smanjio u 75. minuti kada je Jurica Pršir realizirao jedanaesterac i zabio počasni gol Velikogoričana.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Varaždin je došao na četvrto mjesto ljestvice i ima bod manje od treće Lokomotive. Gorica je ostala na osmoj poziciji.

Vrlo brzo se u Velikoj Gorici zatresla mreža. U šestoj minuti je domaći igrač Perić u svom šesnaestercu nepropisno zaustavio Mamuta za jedanaesterac, a isti igrač Varaždina je preuzeo odgovornost i pogodio s bijele točke za 1-0.

Uslijedilo je potom petnaestak minuta ravnopravne, ali i djelomično rastrgane igre, dok u 31. minuti nije kreirana najbolja šansa Velikogoričana u prvom dijelu. Erceg je došao u odličnu situaciju, ali nije najbolje zahvatio loptu te je izostalo izjednačenje.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Samo tri minute kasnije mogao je Mamut zabiti svoj drugi pogodak ove nedjelje, ali je loptu prebacio preko domaćih vrata. Varaždin je ipak u prvom dijelu došao do povećanja vodstva. U 36. minuti je domaći vratar Matijaš odbio udarac Mamića, ali samo do Škaričića koji je bio strijelac za 2-0.

Čim je počelo drugo poluvrijeme uslijedio je novi šok za domaćina. Latković je u 47. lucidno prebacio suparničkog vratara i pogodio za velikih gostujućih 3-0.

Do kraja su gosti čuvali prednost, a Gorica je pokušavala barem ublažiti poraz. U 67. minuti je Pršir imao lijepu priliku, ali je njegov pokušaj obranio gostujući vratar Zelenika. Pršir je ipak pogodio u 75. minuti, ovaj put s bijele točke, za počasni pogodak Velikogoričana i konačnih 1-3.

U nadoknadi je Čuić bio strijelac za 2-3 i buđenje domaće nade, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

