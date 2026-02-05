Velika Dinamova želja: 'Ne možete reći ne velikim klubovima'

Svaki prijelazni rok imamo stotine priča. Svaki igrač negdje seli, a ovoga puta govori se o selidbi Ikera Poze iz Velike Gorice u Zagreb. Sjajni Španjolac je u Hrvatskoj već neko vrijeme, igrao je za Rijeku i Šibenik, a od ovog ljeta je u Gorici.

Ondje je proigrao, mnogi bi rekli i da je najbolji igrač momčadi Marija Carevića, pa i ne čudi interes Dinama za igračem kojeg u Maksimiru vide kao savršenu zamjenu za Josipa Mišića. Pozu u Dinamo prije svega želi vidjeti Albert Capellas, a kako sam Pozo vidi opciju odlaska u Dinamo, otkrio je u intervjuu Indexu.

"Interes od velikih klubova je uvijek lijepa stvar za čuti. To znači da radim dobro na terenu. Tako da sam sretan zbog njihovog interesa i vidjet ćemo što će biti," rekao je Pozo, pa nastavio:

"Ne možete reći ne velikim klubovima poput tih, naravno. Za moju karijeru bilo bi to jako dobro, ali vidjet ćemo što će biti. Još je šest mjeseci do kraja sezone i mislim da nisam napravio toliko puno toga. Ovo je moja prva sezona u Gorici, mislim da se sva priča pokrenula većinom zbog moje statistike," zaključio je Pozo.

