FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IGRA U FORMI ŽIVOTA /

Velika Dinamova želja: 'Ne možete reći ne velikim klubovima'

Velika Dinamova želja: 'Ne možete reći ne velikim klubovima'
×
Foto: Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia

"Interes od velikih klubova je uvijek lijepa stvar za čuti. To znači da radim dobro na terenu," rekao je Pozo

5.2.2026.
21:27
Sportski.net
Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svaki prijelazni rok imamo stotine priča. Svaki igrač negdje seli, a ovoga puta govori se o selidbi Ikera Poze iz Velike Gorice u Zagreb. Sjajni Španjolac je u Hrvatskoj već neko vrijeme, igrao je za Rijeku i Šibenik, a od ovog ljeta je u Gorici.

Ondje je proigrao, mnogi bi rekli i da je najbolji igrač momčadi Marija Carevića, pa i ne čudi interes Dinama za igračem kojeg u Maksimiru vide kao savršenu zamjenu za Josipa Mišića. Pozu u Dinamo prije svega želi vidjeti Albert Capellas, a kako sam Pozo vidi opciju odlaska u Dinamo, otkrio je u intervjuu Indexu.

"Interes od velikih klubova je uvijek lijepa stvar za čuti. To znači da radim dobro na terenu. Tako da sam sretan zbog njihovog interesa i vidjet ćemo što će biti," rekao je Pozo, pa nastavio:

"Ne možete reći ne velikim klubovima poput tih, naravno. Za moju karijeru bilo bi to jako dobro, ali vidjet ćemo što će biti. Još je šest mjeseci do kraja sezone i mislim da nisam napravio toliko puno toga. Ovo je moja prva sezona u Gorici, mislim da se sva priča pokrenula većinom zbog moje statistike," zaključio je Pozo.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo koga je Dinamo prijavio za nastavak sezone u Europskoj ligi

Hnk Gorica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IGRA U FORMI ŽIVOTA /
Velika Dinamova želja: 'Ne možete reći ne velikim klubovima'