Velika Dinamova želja: 'Ne možete reći ne velikim klubovima'
"Interes od velikih klubova je uvijek lijepa stvar za čuti. To znači da radim dobro na terenu," rekao je Pozo
Svaki prijelazni rok imamo stotine priča. Svaki igrač negdje seli, a ovoga puta govori se o selidbi Ikera Poze iz Velike Gorice u Zagreb. Sjajni Španjolac je u Hrvatskoj već neko vrijeme, igrao je za Rijeku i Šibenik, a od ovog ljeta je u Gorici.
Ondje je proigrao, mnogi bi rekli i da je najbolji igrač momčadi Marija Carevića, pa i ne čudi interes Dinama za igračem kojeg u Maksimiru vide kao savršenu zamjenu za Josipa Mišića. Pozu u Dinamo prije svega želi vidjeti Albert Capellas, a kako sam Pozo vidi opciju odlaska u Dinamo, otkrio je u intervjuu Indexu.
"Interes od velikih klubova je uvijek lijepa stvar za čuti. To znači da radim dobro na terenu. Tako da sam sretan zbog njihovog interesa i vidjet ćemo što će biti," rekao je Pozo, pa nastavio:
"Ne možete reći ne velikim klubovima poput tih, naravno. Za moju karijeru bilo bi to jako dobro, ali vidjet ćemo što će biti. Još je šest mjeseci do kraja sezone i mislim da nisam napravio toliko puno toga. Ovo je moja prva sezona u Gorici, mislim da se sva priča pokrenula većinom zbog moje statistike," zaključio je Pozo.
