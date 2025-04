Razotkrivena najveća greška Dinama: Njegove riječi i sad odzvanjaju, a jasno je i zašto

Fabio Cannavaro nije trener za Dinamo. To sad znaju i ptice na grani. Talijanski strateg nije ni trebao doći na Maksimir. Istina, on je veliko nogometno ime, osvajač Zlatne lopte, ali kao trener se nije dokazao do te mjere da bi vodio tako veliki klub kao što je Dinamo. Uz to, Cannavaro dovoljno ne poznaje hrvatski nogomet i nije napravio ama baš nikakve pomake u igri Dinama, a prema informacijama koje imamo, poprilično je igrače zgazio na treninzima u trenucima kad to nije trebao. Umjesto da ih osvježi za vrijeme pauze, da podigne momčad, Cannavaro ih je pritisnuo do te mjere da ih je dodatno umorio i skršio tako da ne mogu hodati, a kamoli igrati. Jer, on hoće marince, a ne nogometaše...

Cannavarove metode pokazale su se promašenima. Uz to, Cannavaro je otišao toliko daleko da je igračima promijenio prehranu, odnose u svlačionici, pokušao promijeniti stil nogometa, ali dogodio mu se zlosutni kontraefekt i sve mu se vratilo u glavu kao bumerang. Totalno kriva procjena i strategija.

Pogriješilo se u klubu jako kad su makli Nenada Bjelicu, što su ga se odrekli. To je bila najveća greška. Neno bi ovu situaciju izvukao jer ima dovoljno iskustva i on je trebao ostati na trenerskom kormilu. Nenad je jako dobro prepoznao situaciju s igračima u Dinamu i sad odzvanjaju njegove riječi da više voli hrvatske igrače nego strance. Sad je jasno zašto je to rekao, kao što je jasno zašto je Bjelica izbacio iz momčadi Mmaea, Cordobu i Ronaëla Pierre-Gabriela.

Posebno je tu naglasak na Mmaea kojeg je Bjelica izbacio zbog ozbiljnog narušavanja discipline, a onda ga je Fabio Cannavaro, odnosno Marko Marić, vratio u momčad. Kao primjer svih tih lutanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije Bjelica to sve bez veze napravio. Znao je jako dobro što radi, samo što su neki drugi u klubu imali drugačije mišljenje od njegovog i nisu se slagali s njim. Novopridošli stranci u Dinamu nisu se prilagodili na Dinamov DNK-a i pobjednički mentalitet i njima nije mjesto u klubu. Uz to, Neno je napravio povijesni rezultat u Ligi prvaka, ali imao je nesreću što su momčad pogodile brojen ozljede. za to u Dinamu nisu imali strpljenja. A kad je Bjelica smijenjen preko noći, bio je to novi udarac na ionako već načetu svlačionicu. I sad se i dalje spominju stranci na ključnim pozicijama. Dinamu ne treba stranac trener i sportski direktor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamu trebaju domaći stručnjaci koji poznaju hrvatski nogomet. Tek sad se vide razmjeri pogreške Dinama što su jeftino potrošili Jakirovića i Bjelicu. Jakirović je visio u Dinamu od prvog dana, čak i unatoč dvostrukoj kruni i plasmanu u Ligu prvaka i kao da se samo čekalo da ga se makne. Usporedili smo učinke Jakirovića, Bjelice i Cannavara na klupi Dinama ove sezone. Nenad Bjelica je imao najtežu situaciju s ozljedama i statistički ima najmanji postotak pobjeda, ali i najtežu situaciju.

Nenad je s Dinamom u dva navrata oduševio Europu što se tiče nastupa u Ligi prvaka, a bolji je trener od Cannavara. Jakirović je u devet susreta ostvario skor od 6 pobjeda, 1 remija i 4 poraza. Nakon poraza od Bayern Munchena 9-2 Jakira su smijenili, doveli Bjelicu, a u kratkom vremenu obojicu stavili u top i ispalili ih daleko do Maksimira. Zlatna lopta pokazala se probušenom. Ima najviše poraza od svih, a najbolju situaciju s rosterom.

POGLEDAJTE VIDEO: Jerko Leko pričao je sa Silvijom Maksanom o Dinamu

Tekst se nastavlja ispod oglasa